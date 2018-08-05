Метро у Києві відновило роботу після технічного збою

Наразі Київський метрополітен працює у штатному режимі. Усі станції, що раніше були закриті через технічний збій, відновили свою роботу.

Про це Київський метрополітен повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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Раніше 24 Канал повідомляв, що удень 5 серпня у Києві на синій лінії Київського метрополітену стався технічний збій. У зв'язку з інцидентом кілька станцій перестали працювати.

Наразі роботу метро повністю відновлено. Керівництво Київського метрополітену вибачилося за тимчасові незручності.

Увага!

Метрополітен працює у звичайному режимі.

Перепрошуємо за незручності через технічний збій. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 5, 2018

Нагадаємо, що влада Києва разом із власниками рекламних компаній розробила правила розміщення зовнішньої реклами в Києві. Тепер її кількість на вулицях столиці має помітно зменшитися.