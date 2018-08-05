Метро у Києві відновило роботу після технічного збою
Наразі Київський метрополітен працює у штатному режимі. Усі станції, що раніше були закриті через технічний збій, відновили свою роботу.
Про це Київський метрополітен повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Читайте також: День Незалежності 2018 у Києві: афіша заходів у столиці
Раніше 24 Канал повідомляв, що удень 5 серпня у Києві на синій лінії Київського метрополітену стався технічний збій. У зв'язку з інцидентом кілька станцій перестали працювати.
Наразі роботу метро повністю відновлено. Керівництво Київського метрополітену вибачилося за тимчасові незручності.
Нагадаємо, що влада Києва разом із власниками рекламних компаній розробила правила розміщення зовнішньої реклами в Києві. Тепер її кількість на вулицях столиці має помітно зменшитися.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Українцям не варто сподіватися на безвіз цього року, – експерт13 жовтня 2016 , 07:45 2
Дячук-Ставицький: "Карпати" не живуть в хліву і не їдять, як свині14 березня 2017 , 19:22
Раньєрі продає будинок у Лестері за 700 тисяч фунтів23 квітня 2017 , 15:30