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Метро у Києві відновило роботу після технічного збою

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Київський метрополітен працює у штатному режимі
Київський метрополітен працює у штатному режимі / tsn.ua/

Наразі Київський метрополітен працює у штатному режимі. Усі станції, що раніше були закриті через технічний збій, відновили свою роботу.

Про це Київський метрополітен повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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Раніше 24 Канал повідомляв, що удень 5 серпня у Києві на синій лінії Київського метрополітену стався технічний збій. У зв'язку з інцидентом кілька станцій перестали працювати.

Наразі роботу метро повністю відновлено. Керівництво Київського метрополітену вибачилося за тимчасові незручності.

Нагадаємо, що влада Києва разом із власниками рекламних компаній розробила правила розміщення зовнішньої реклами в Києві. Тепер її кількість на вулицях столиці має помітно зменшитися.

Теги: Новини України Новини Києва Фотоновини метро
Джерело: 24 Канал
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