Таку думку висловив лідер УДАРу, мер Києва Віталій Кличко.

"На найближчу сесію Київради винесемо проєкт рішення, який вже підготували, про включення переліку об'єктів ХІХ–ХХ ст. до об'єктів культурної спадщини, яким може загрожувати знищення або пошкодження. А також запровадимо мораторій на реконструкцію або капітальний ремонт зі зміною об'ємно-просторових параметрів таких будівель до повного дослідження та визначення історичної та культурної цінності цих об'єктів згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини". Здійснення робіт на таких об'єктах повинне відбуватися тільки після громадського обговорення у порядку, який визначить Київрада", – наголосив Кличко.

Щодо садиби Барбана він зазначив, що нещодавно, на звернення місцевих мешканців, які виступали проти забудови, міська влада скликала комісію щодо цього питання. Але представники забудовника проігнорували засідання.

Також дивує бездіяльність поліції в цій ситуації, яка не припинила незаконне знесення. До речі, будівля, яку було варварськи знесено забудовником сьогодні вночі, не була внесена Міністерством культури до Реєстру об'єктів культурної спадщини. І Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проєктну документацію об'єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Тому звертаюся до Міністерства культури, замість голосних заяв у соціальних мережах, все ж таки виконати свою роботу та розглянути подання КМДА про внесення до Реєстру об'єктів культурної спадщини 1469 об'єктів, які були подані та досі не розглянуті із 2018 року,

– підкреслив Віталій Кличко.

Тільки за останніх 3 роки та перше півріччя 2021 року столична влада направила 35 подань про занесення 1542 пам'яток та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Протягом квітня 2021 року до Департаменту надійшли накази від Мінкультури за 2018–2021 роки про занесення усього 73 об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Тобто ще 1469 об'єктів досі не включені до Держреєстру.

"І нагадаю, ще на початку 2018 року Київрада зверталася до парламенту внести зміни до Закону України "Про охорону культурної спадщини", аби у місцевої влади було більше повноважень із захисту історичних пам'яток. Бо, через бездіяльність чи протиправні дії деяких власників, історичні будівлі руйнуються. А місцева влада не має важелів впливу в такій ситуації. Тому ми пропонували, аби парламент розробив та ухвалив механізм повернення об'єктів культурної спадщини до державної або комунальної власності, надав органам місцевого самоврядування повноваження самим визначати порядок викупу пам'яток у комунальну власність. Також ми пропонували, щоб Верховна Рада суттєво підвищила розмір штрафів за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини, а санкції можна було б накладати не тільки на юридичних, а й на фізичних осіб-підприємців, які є власниками, орендарями, користувачами об'єктів культурної спадщини. У парламенті попереднього скликання законопроєкт з відповідними правками пройшов тільки перше читання. Депутати цього скликання відмовилися розглядати проєкт у другому читанні", – підкреслив Віталій Кличко.