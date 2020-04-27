Ми готові стати фінансовою опорою, – директор СС Лоун Наталія Клєвакіна

Міжнародна фінансова компанія СС Лоун – один з лідерів ринку онлайн-кредитування в Україні. Її директор Наталія Клєвакіна – фахівець з багаторічним досвідом роботи на керівних посадах у фінансовому та страховому секторі.

24 канал зустрівся з Наталею, щоб запитати про соціальну відповідальність і готовність компанії до ймовірного зростання попиту на послуги МФО в умовах економічної кризи.

– Минулий рік став дуже успішним для СС Лоун: обсяг виданих кредитів збільшився на 50%, кількість клієнтів – на 68%. Ви ставили перед собою амбітні цілі на 2020-й, але сьогодні світ зіткнувся з новими викликами. Якщо говорити про завдання, які ставить перед собою компанія, то які вони і як змінилася стратегія на найближчий рік?

– Звичайно, в планах у нас ще значніше зростання кількісних показників – таких як-от суми видачі, а також якісних – тобто зростання задоволеності наших клієнтів. Оскільки ми є фінтех-компанією і наш бізнес на 100% працює онлайн, ми не плануємо збавити оберти і знижувати планку. Навпаки, ми розуміємо, що наші послуги зараз як ніколи необхідні населенню. Тому завдання на найближчий рік залишаються майже незмінними: зростання рівня клієнтського сервісу, запуск нових кредитних продуктів і, звичайно, підтримка соціальних проєктів.

–​ Ви як експерт можете передбачити, наскільки складною буде фінансова ситуація, коли буде пік і як довго триватиме криза?

– Як і всі, я вірю в краще, але залишаюся реалісткою: наша економіка переживає не найкращі часи. Наскільки це вдарить по країні, залежить від тривалості епідемії, грамотних дій влади і усвідомленості самих громадян. Думаю, пік кризи припаде на весну 2020 року. А ось її тривалість може затягнутися на кілька років, поки країна повністю не відновить рівень ВВП докризового періоду. Будемо сподіватися, що спільними зусиллями ми подолаємо ці складнощі якомога швидше.

– Ви згадали соцпроєкти, що веде компанія. Зараз головна проблема, з якою зіткнувся весь світ, – епідемія коронавірусу. Чи вона якось змінила плани щодо запуску ваших соцпроєктів?

– Наша компанія – частина українського бізнес-простору. І як будь-яка соціально-відповідальна організація, ми розуміємо, що у важкі часи повинні стати частиною великої справи і допомогти людям і країні в цілому.

На даний момент ми вже придбали матеріали для лабораторного підтвердження коронавірусу, вони передані київській міської лабораторії і допоможуть у проведенні відповідних досліджень.

Також закуплено партію препарату "Ультравіст" та ущільнених захисних масок для медперсоналу. "Ультравіст" вводиться всередину організму для виявлення коронавірусу. Після спеціальної діагностики можна побачити, чи є цей вірус в організмі і який ступінь ураження легень. Препарат і захисні маски передані в Інститут серця МОЗ України.

– Зараз на ринку медичного обладнання та спорядження багато спекуляцій через ажіотаж і паніку. Як ви перевіряєте своїх постачальників?

– Звичайно, ми розуміємо ситуацію на медичному ринку, тому вся закуплена продукція має сертифікати якості. Крім того, ми попередньо консультувалися з фахівцями, щоб розуміти, що необхідно і як це допоможе людям.

– У зв'язку з кризою чи передбачається збільшення попиту на ваші послуги?

– Зараз ми впевнені в одному: для наших клієнтів насамперед важлива їхня власна фінансова незалежність – і навіть у такий складний час, ми допоможемо її зберегти.

– А щодо збільшення кількості проблемних кредитів?

– Проблемні кредити – це ризики, без яких неможливе існування фінансової компанії. Тому ми уважно прораховуємо все і коригуємо внутрішню стратегію розвитку.

Скажімо, розуміючи ситуацію і дотримуючись законів України, ми офіційно ввели спеціальні "кредитні канікули" для кожного користувача СС Лоун. Вони передбачають скасування пені та штрафів за кредитами в разі прострочення до 30 квітня 2020 року. Ми сподіваємося, що такі заходи допоможуть нашим клієнтам зберегти свою фінансову стабільність.

–​ В цілому ринок МФО в Україні в останні роки значно зріс. У чому ваша перевага і чому клієнти повинні вибрати саме вас?

– Все просто. Ми стабільно працюємо на ринку мікрокредитування України з 2016 року і за цей час встигли завоювати кілька престижних нагород, таких як-от "Зірка якості", "Кращий сервіс онлайн кредитування", "№2 за відкритістю та зручністю серед МФО України" та інші.

А головне, що весь цей час ми росли і розвивалися завдяки нашим клієнтами. Тому зараз добре знаємо, як забезпечити їх фінансову стабільність і незалежність. І як показують сучасні реалії, навіть в складні часи готові прийняти виклик і стати опорою для наших клієнтів.