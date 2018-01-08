Ми не хочемо "паралельних суспільств", – Угорщина заявила про намір припинити приймати біженців

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав біженців, які прибувають в країну, "мусульманськими загарбниками".

Про це пише Bild. "Ми не вважаємо цих людей мусульманськими біженцями. Ми вважаємо їх мусульманськими загарбниками", – заявив він, мовляв, приїжджі не потребують допомоги, а просто шукають більш вигідні умови для життя.

На думку Орбана, потік біженців створює неминучі проблеми для країни. Зокрема до таких проблем угорський прем'єр відніс появу "паралельних суспільств", тобто співжиття іноземців і корінних жителів.

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Також він спростував звинувачення в тому, що Угорщина отримує допомогу від Євросоюзу, не виконуючи зобов'язання приймати біженців. Ці процеси, заявив Орбан, невзаємопов'язані. Грошова допомога – "це справедлива компенсація за те, що ми відкрили свій ринок для конкуренції".

У 2015 році в Євросоюзі була введена система квот, згідно з якою біженці, які прибули в прикордонні європейські країни, розподіляються між іншими державами союзу. Розподіл квот відбувалося пропорційно населенню країн Євросоюзу. Угорщина, Чехія, Румунія і Словаччина виступили проти подібної системи.