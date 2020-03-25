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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      Ми не знаємо, скільки це триватиме, – Шмигаль про пандемію та економічну кризу

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      Шмигаль повідомив про створення антикризового "мозкового центру" / Слово і діло

      Уряд України, Офіс Президента та представники бізнесу створили "мозковий центр" для реагування на надзвичайні виклики. Через пандемію коронавірусу та економічну кризу життя людей змінюється, тож потрібна нова антикризова стратегія.

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у фейсбуці 24 березня розповів, що представники аналітичних центрів, бізнесу та влади домовилися створити платформу для розробки нової стратегії реагування на надзвичайні виклики.

      Трохи раніше Шмигаль заявив, що економічна криза буде потужнішою, ніж у 2008 році

      "Пандемія коронавірусу й економічна криза – одні з найсерйозніших викликів за всю історію існування України", – зазначив голова уряду. 

      Криза та пандемія вже змінили життя, побут та умови роботи українців. Мовиться, наприклад, про перехід на віддалену роботу, про соціальне дистанціювання, а також і про зміну середовища, в якому доводиться працювати бізнесу.

      Будемо чесними: ми не знаємо, скільки це триватиме. Ми вже знаємо, що треба зробити, аби подолати вірус. Водночас країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики,
      – вважає Шмигаль.

      А для забезпечення мобілізації владі "потрібна нова стратегія і спільні дії". Саме тому представники аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента домовилися сформувати відкриту стратегічну платформу.

      Цей "мозковий центр" потрібен для розробки рішень щодо:

      • Реагування на надзвичайні виклики,
      • Впорядкування антикризових дій,
      • Розробки довгострокової стратегії розвитку України в умовах глобальної економічної нестабільності.

      Центр покликаний об’єднати бізнес, владу та аналітиків, щоб спільно "подолати кризу та відновити економіку".

      До теми Карантин проти економіки: скільки витримає світ

      В Україні, нагадаємо, з 12 березня діють карантинні заходи та низка обмежень – усе з метою запобігти поширенню в країні небезпечного коронавірусу. 

      Карантин
      Обмеження у період карантину / Інфографіка 24 каналу

      Рада перенесла засідання через спалах коронавірусу серед депутатів, – ЗМІ
      24 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Світова криза 2020 Бізнес Офіс Президента Денис Шмигаль Новини України
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