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      Ми зупинимо крадіжку стратегічної власності держави, – Тимошенко до Рахункової палати

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Рахункова палата взяла до розгляду депутатське звернення Юлії Тимошенко щодо необхідності негайно перевірити, хто доводить ГТС до банкрутства з метою позбавлення України найціннішої стратегічної власності.

      Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні після участі в засіданні Рахункової палати, йдеться на сайті партії "Батьківщина".

      Наразі, переконана лідер "Батьківщини", потрібно перевірити постанови уряду, фінансову документацію "Нафтогазу" та "Укртрансгазу", перешкодити доведенню до банкрутства ГТС, розібратися, за якою технологією забирають нашу власність і зупинити це.

      "За нашими даними, ГТС, яка коштує 300 млрд євро (якщо її побудувати з нуля), яка має не лише трубопроводи, але і стратегічно важливі газові сховища, необхідні для забезпечення енергетичної безпеки країни, штучно доводять до банкрутства. Це робиться для того, щоб з державної власності передати до ПАТ "Магістральні газопроводи України", а потім на базі постанов уряду це ПАТ передати в управління невідомо кому і відмежувати українську владу та суспільство від управління своєю власністю та отримання прибутків – це 3 млрд євро щорічно", – пояснила Голова партії.

      Завершення цієї авантюри призведе до втрати Україною її найвагомішої власності – ГТС, додала політик. Доведення до банкрутства є очевидним, адже у 2016 році збитки "Укртрансгазу" створені штучно на рівні 6 млрд грн, 2017 р. – майже 25 млрд грн, 2018 – 32,5 млрд грн. Мета таких дій – продати потім ГТС за безцінь, пояснила Юлія Тимошенко.

      На засіданні Рахункової палати політик також звернулась до її членів з проханням вивчити постанови уряду, які передбачають позбавлення України державної власності.

      "Це є перевищення повноважень уряду, коли за спиною в народу нашу власність забирають", – підсумувала вона і висловила сподівання, що новий президент накладе вето на ці постанови, адже зупиняти такі афери – його пряма функція.

      Як повідомила політик, Рахункова палата визначила, що за декілька днів вивчить матеріали та проведе позачергове засідання, та розпочне перевірки, які можуть зупинити крадіжку ГТС.

      "Цій владі, яка пішла з Порошенком, залишилось 30 днів у кабінетах сидіти, але за ці дні вони хочуть забрати останнє. Наша команда стане їм на заваді. Ми не допустимо, щоб з Україною та нашою власністю так поводились", – наголосила Юлія Тимошенко і зауважила, що в разі втрати нашої держвласності, кожна родина втратить 18 тис. євро.

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      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини
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