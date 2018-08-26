Microsoft представила новий додаток для Xbox: що він вміє

Компанія Microsoft представила мобільний додаток Xbox Game Pass для смартфонів, які працюють під управлінням операційної системи Android. Новинка дозволяє власникам Xbox One купувати ігри за допомогою свого облікового запису, а також ініціювати їх завантаження не залежно від віддалення від самої консолі.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Оскільки Xbox Game Pass покликаний виконувати роль виключно додатка-компаньйона, йому не під силу обійти обмеження платформи і запускати консольні тайтли на Android-смартфоні. Зате він дає змогу заощадити час, запускаючи їх завантаження, наприклад, поки ви добираєтеся до будинку.

Крім того, Xbox Game Pass дає можливість переглядати список ігор, які ви вже придбали раніше, оформляти і скасовувати підписку на геймерські сервіси Microsoft, а також підписуватися на повідомлення про майбутні тайтли. Так ви гарантовано не пропустите довгоочікуваний реліз.

Промо-ролик додатку Xbox Game Pass – дивіться відео

Зазначимо, що для бажаючих випробувати топові ігри на смартфоні або планшеті існує додаток Steam Link від Valve. Він дозволяє запускати ігри на віддалених серверах і транслювати їх картинку на смартфон з можливістю в реальному часі керувати діями персонажа.

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