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Microsoft вирішила оновити одну із своїх найдавніших програм

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Microsoft вирішила оновити "Блокнот"
Microsoft вирішила оновити "Блокнот" / Фото з відкритих джерел

Корпорація Microsoft нарешті вирішила оновити одну із своїх найдавніших програм – "Блокнот". Це класична стандартна програма операційної системи Windows, тепер у неї з’явилась кілька нових корисних функцій.

Про це повідомляє видання The Verge.

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Оновлений "Блокнот" з'явився у Windows 10. Загалом програма зберегла свій традиційний зовнішній вигляд. При цьому додалось кілька корисних функцій. Наприклад, текст у вікні тепер можна масштабувати. Для цього потрібно затиснути клавішу Ctrl і зробити прокрутку колеса миші, або натиснути на клавішу "+" або "-".

Оновлений "Блокнот"

"Блокнот" огтримав кілька нових функцій 

Покращили і функції пошуку і заміни тексту. Останні значення тепер зберігаються в поле пошуку, тож повторний пошук став більш зручним.

Блокнот

Пошук став більш зручним

Також в "Блокноті" введена підтримка комбінації клавіш Ctrl + Backspace. Вона дає змогу повністю виділили слово.

Окрім того, у "Блокнот" додали опцію відображення номерів рядків, якщо вимкнуто перенесення тексту по рядках.

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Теги: Ґаджети Техно Microsoft Windows 10
Джерело: 24 Канал
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