Анджей Дуда пояснив, що Польща могла б розглянути можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29, але НАТО має передислокувати літаки на польські авіабази. про це пише 24 Канал із посиланням на Polsat News.

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У Польщі є ще одна ескадрилья МіГів

Дуда обговорив питання передачі радянських літаків МіГ-29 з генсеком НАТО Марком Рютте. Він наголосив, що для того, щоб Польща могла передати ці МіГ-29 Україні, їй потрібні гарантії щодо захисту неба від союзників.

У нас ще є одна ескадрилья МіГів, є рішення щодо цього. Зараз ми використовуємо літаки МіГ-29, які виконують наші місії. Якщо ми їх передамо Україні, то є одна принципова умова, а саме – наше небо має бути захищене,

– заявив він.

Водночас президент Польщі додав, що його країна щодня надає допомогу Україні, оскільки країна є транзитним хабом. За його словами, якби не польська інфраструктура, то Україна була б у "надзвичайно складній ситуації".