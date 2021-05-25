Одним із переможців загальнонаціональної програми в номінації "Митець року" став народний артист України, генеральний продюсер Національної музичної премії "Українська пісня року" Михайло Поплавський.

"У світі немає нічого неможливого. І, щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в неї душу і серце. Не кошти, не інвестиції, не бажання заробити, а вкласти всього себе! Мені не байдужа доля нашої країни, культури, мови, пісні. Я зроблю все від мене залежне, щоб розвивати та примножувати національні проєкти. Це і є моя життєва позиція", – цитують Поплавського організатори премії.



Михайло Поплавський став володарем титулу "Людина року" / Фото з інстаграм-сторінки

Нагороду Вищої Академічної Ради загальнонаціональної премії "Людина року" Михайлу Поплавському вручив легендарний поет-пісняр, Герой України, народний артист України Юрій Рибчинський.

"Вдячний і щасливий. Хочу, щоб ви теж були всі щасливі!" – зазначив Михайло Поплавський під час XXV ювілейної церемонії вручення премії "Людина року".



Момент нагородження / Фото з інстаграм-сторінки

Михайло Поплавський вже втретє став лауреатом національної премії "Людина року" (1997 – у номінації "Діяч культури і мистецтв", 2009 – в номінації "Митець року", цьогоріч – в номінації "Митець року").