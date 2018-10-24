Михайло Поплавський презентував книгу "Ректор" у Кембриджському університеті

Бібліотека Кембриджського університету поповнилася книгою українського автора. У Великобританії Михайло Поплавський презентував свою роботу під назвою «Ректор».

Книгу присвятив 25-річчю діяльності. Послухати професора українського університету прийшли ректори європейських вузів, студенти та колеги з України. Михайло Поплавський розповів про історію створення бренду Київського національного університету культури і мистецтв. Автор книги "Ректор" зазначив, що насамперед писав про успіх, сміливість мріяти і вірність мрії.

Професор Кембриджського вишу Пітер Мілберг під час автограф-сесії зауважив – книга цікава і має наукову та історичну цінність, адже в ній доступно розповідається про становлення української системи освіти. Книга "Ректор" Михайла Поплавського зайняла почесне місце в бібліотеці Кембриджського університету, де її можна почитати.