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      Михайло Поплавський презентував книгу "Ректор" у Кембриджському університеті

      Нова тема 180

      Бібліотека Кембриджського університету поповнилася книгою українського автора. У Великобританії Михайло Поплавський презентував свою роботу під назвою «Ректор».

      Книгу присвятив 25-річчю діяльності. Послухати професора українського університету прийшли ректори європейських вузів, студенти та колеги з України. Михайло Поплавський розповів про історію створення бренду Київського національного університету культури і мистецтв. Автор книги "Ректор" зазначив, що насамперед писав про успіх, сміливість мріяти і вірність мрії.

      Професор Кембриджського вишу Пітер Мілберг під час автограф-сесії зауважив – книга цікава і має наукову та історичну цінність, адже в ній доступно розповідається про становлення української системи освіти. Книга "Ректор" Михайла Поплавського зайняла почесне місце в бібліотеці Кембриджського університету, де її можна почитати.

      Теги: Михайло Поплавський Книги
      Джерело: 24 Канал
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