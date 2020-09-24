"Миколаївщина – задній двір Росії": британське Міноборони потрапило у скандал
Міністерство оборони Великої Британії помилково назвало Миколаївщину "заднім двором Росії". Таке формулювання пресслужба відомства вжила у дописі про спільні навчання з військовими ЗСУ.
Відповідний допис з'явився напередодні на твіттер-сторінці відомства. Згодом його видалили, але користувачі соцмережі встигли зробили скриншоти, пише "Прямий".
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"Ми висадилися на задньому дворі Росії" – так спочатку була підписана публікація про початок навчань "Об'єднані зусилля".
Після цього її текст відредагували, проте підпис до зображення, прикріпленого до допису, залишився незмінним.
Допис британського Міноборони, який згодом видалили / Скриншот
"Об'єднані зусилля – 2020": що відомо
- Перший етап міжнародних військових навчань "Об'єднані зусилля – 2020" стартував 19 вересня у Миколаївській області.
- Розпочалися вони з десантної операції українських та британських військових, зокрема – солдатів елітного підрозділу Pathfinder.
- У навчаннях також візьмуть участь військові підрозділи збройних сил США.
- Метою навчань є виконання завдань відповідно до стандартів та процедур НАТО.
- За їх проведенням спостерігатимуть до 200 іноземних інструкторів, військових радників і спостерігачів.