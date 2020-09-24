Міністерство оборони Великої Британії помилково назвало Миколаївщину "заднім двором Росії". Таке формулювання пресслужба відомства вжила у дописі про спільні навчання з військовими ЗСУ.

Відповідний допис з'явився напередодні на твіттер-сторінці відомства. Згодом його видалили, але користувачі соцмережі встигли зробили скриншоти, пише "Прямий".

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"Ми висадилися на задньому дворі Росії" – так спочатку була підписана публікація про початок навчань "Об'єднані зусилля".

Після цього її текст відредагували, проте підпис до зображення, прикріпленого до допису, залишився незмінним.



Допис британського Міноборони, який згодом видалили / Скриншот

"Об'єднані зусилля – 2020": що відомо