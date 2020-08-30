У Миколаєві затримали чоловіка, який повідомив про "замінування" рейсового автобуса і легкового автомобіля на автовокзалі. Під час затримання підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння.

Чоловік "замінував" автобус і повідомив про це у поліцію

Приблизно о 17:30 29 серпня до поліцейських надійшло повідомлення від невідомого про те, що на території міжміського автовокзалу заміновані рейсовий автобус та припаркований поряд автомобіль Mazda. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

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На вказане місце негайно вирушили правоохоронці. Там також працювали бригада аварійної служби газу, рятувальники ДСНС та швидка.

Через загрозу вибуху район можливої небезпеки огородили, аби уникнути можливих жертв. Прилеглу територію взяли під охорону.

Зловмисника знайшли і затримали

Автобус та автівку обстежили, але не виявили вибухівки. Натомість 15 хвилин знайшли чоловіка, який повідомив про "замінування".

Ним виявився 32-річний п’яний житель Кривого Рогу. Зловмисник пояснив, що опинився у Миколаєві, прямуючи до рідного міста з Одеси. Доки очікував свій автобус, випивав, а потім вирішив зателефонувати у поліцію й пожартувати.

Слідчі затримали "мінера" і розпочали кримінальне провадження. Чоловіку загрожує ув’язнення терміном від двох до шести років.

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На Миколаївщині зловмисник заявив про замінування автобуса і автівки / Фото Нацполіції



32-річний житель Кривого Рогу затримали / Фото Нацполіції

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