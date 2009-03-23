Мікро-авто

Авто стає доступнішим.

Індійська компанія “Тата Моторз” виставляє на продаж свою новинку - автомобіль “Нано”, який з часу появи на світ вже встиг наробити чимало галасу з огляду на свою незвичну як для машини низьку ціну. Економ-авто вартістю 100 тисяч рупій - приблизно 2 тисячі у доларовому еквіваленті - з'явиться у дилерських мережах компанії у Індії на початку квітня.Автомобіль довжиною трохи більше 3 метрів розрахований на 5 осіб. Об'єм-двигуна “Нано”-авто складає 624 кубічних сантиметри, потужність - 33 кінські сили. У базової моделі відсутні такі предмети “розкошу”, як кондиціонер, радіо, гідропідсилювач керма та подушки безпеки. Проте наднизька ціна мікро-автомобіля дозволить багатьом мешканцям країн, що розвиваються, вперше освоїти свого власного чотириколісного “коня”.