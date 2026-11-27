Adv

Рекордний політ відбувся на військовій базі в Німеччині. Швидкість зафіксували під час проходження 100-метрової ділянки у двох протилежних напрямках. Про це Quantum Systems повідомила 26 листопада.

Чому рекорд становить 727 км/год, хоча дрон розганявся швидше?

За повідомленням компанії, результат перевірили незалежні експерти на місці випробувань. Вони проаналізували дані GPS та зіставили їх із записами бортового реєстратора.

Quantum Systems також посилається на запис у реєстрі Drone World Records. Саме 727 км/год компанія називає офіційним результатом двостороннього проходження дистанції.

Водночас під час попередніх випробувань на навчаннях Forward Edge 26 у жовтні Apex Recordhunter показав 777 км/год в одному напрямку. Пікова швидкість тоді сягнула 795 км/год.

Це різні показники: короткочасний максимум, результат проходження в одному напрямку та рекорд за підсумками польотів у двох напрямках. Тому подавати 795 км/год як зафіксований двосторонній рекорд було б неправильно.

Як розробка пов'язана з перехопленням російських дронів?

Apex Recordhunter створив експериментальний підрозділ N3XT. Компанія визначає апарат як демонстратор технологій для протидії безпілотникам. На ньому перевіряють можливості швидкісного електричного польоту та роботу основних систем.

Співзасновник і співкерівник Quantum Systems Флоріан Зайбель пояснив, що рекорд не є самоціллю. За його словами, російські реактивні дрони "Герань-4" та "Герань-5" потребують рішення для перехоплення, яке можна виробляти й застосовувати у великих масштабах.

Раніше Мілітарі24 розповідав, чим небезпечні реактивні "Герані-4" та які засоби використовують проти них. Зростання швидкості таких цілей скорочує час на реакцію захисників.

За даними Quantum Systems, напрацювання програми Apex уже використали під час розробки системи протидії дронам Skyron. Передусім ідеться про силову установку, керування енергією та узгоджену роботу обладнання.

Водночас рекордний політ не є підтвердженням бойового перехоплення. У повідомленні компанії не наведено результатів ураження цілей саме апаратом Apex Recordhunter. Також не розкрито його бойовий радіус, тривалість польоту чи вартість.

Що дозволило досягти такої швидкості?

За словами Зайбеля, головною складністю було поєднати акумулятори, двигуни, пропелери, електронні регулятори та систему керування польотом у компактному й легкому корпусі. Для цього конструкцію довелося неодноразово суттєво переробляти.

До проєкту залучили кількох технологічних партнерів. Liebherr розробила та виготовила високопродуктивний акумулятор, Mejzlik – пропелери, а Hargrave Technologies – електронні регулятори обертів двигунів. EOS постачала компоненти, виготовлені за допомогою адитивних технологій.

Таким чином, випробування демонструє можливості електричної силової установки на високій швидкості. Наступне практичне питання – як використати ці напрацювання в перехоплювачі з необхідною дальністю, керованістю та надійністю.

Спробі встановлення рекорду присвятили фільм із трьох частин. Першу частину Quantum Systems опублікувала на YouTube, вихід наступних анонсувала на 30 листопада та 2 грудня.