В настоящее время, по подсчетам аналитиков, в распоряжении американских вооруженных сил находится менее 1000 перехватчиков Patriot и менее 250 перехватчиков THAAD – две ключевые системы противовоздушной обороны. Обе системы в последнее время активно использовались на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters.

Что известно о новых сделках США по закупке ракет Patriot?

США поставляли большое количество оружия союзникам, а также использовали боеприпасы в собственных военных операциях в Иране, что вызывает обеспокоенность по поводу запасов ключевых средств противовоздушной обороны и высокоточного оружия.

Контракт с Lockheed преобразует предыдущее годовое соглашение на сумму 4,7 миллиарда долларов, заключенное в апреле, в семилетний проект соглашения, создавая многолетний план закупок ракет-перехватчиков с 2026 по 2032 год.

Переговорщики Пентагона оказывают давление на подрядчиков, чтобы те действовали гораздо быстрее, а предварительные соглашения о производстве, заключенные в начале этого года, являются центром усилий по увеличению производства ракет,

– пишет издание.

Администрация Трампа также постоянно усиливает давление на оборонных подрядчиков, чтобы те отдавали приоритет производству, а не выплатам акционерам. В январе американский президент даже подписал исполнительный указ об определении подрядчиков, которые считаются ненадлежащим образом выполняющими государственные контракты, продолжая распределять прибыль между акционерами.

Руководители отрасли поддержали новые соглашения, но заявили, что Конгресс должен сначала выделить финансирование, прежде чем компании смогут больше инвестировать в компоненты и производственные мощности.

Точные условия и сроки поставок все еще находятся на стадии переговоров.

Аналогичное рамочное соглашение было заключено с материнской компанией Raytheon, RTX (RTX.N), что поможет увеличить производство крылатых ракет Tomahawk с текущего уровня около 60 единиц в год до 1000.

К слову, издание Axios писало, что Зеленский просил Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков Patriot, которые могут помочь предотвратить атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Между тем после падения российской ракеты в Польше 30 июля страна решила рассмотреть вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для системы Patriot.