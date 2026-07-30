Наразі, за підрахунками аналітиків, американські збройні сили мають менше ніж 1000 перехоплювачів Patriot та менше ніж 250 перехоплювачів THAAD – дві ключові системи протиповітряної оборони. Обидві останнім часом активно використовувалися на Близькому Сході. Про це пише Reuters.

Що відомо про нові угоди США на купівлю ракет Patriot?

США постачали велику кількість зброї союзникам, а також використовували боєприпаси у власних військових операціях в Ірані, що викликає занепокоєння щодо запасів ключових засобів протиповітряної оборони та високоточної зброї.

Контракт з Lockheed перетворює попередню річну угоду на суму 4,7 мільярда доларів, укладену у квітні, на семирічний проєкт угоди, створюючи багаторічний план закупівель ракет-перехоплювачів з 2026 по 2032 рік.

Переговорники Пентагону тиснуть на підрядників, щоб вони діяли набагато швидше, а попередні угоди про виробництво, укладені на початку цього року, є центром зусиль щодо збільшення виробництва ракет,

– пише видання.

Адміністрація Трампа також постійно посилює тиск на оборонних підрядників, щоб вони надавали пріоритет виробництву, а не виплатам акціонерам. У січні американський президент навіть підписав виконавчий указ про визначення підрядників, які вважаються такими, що не виконують належним чином державні контракти, продовжуючи розподіляти прибуток між акціонерами.

Керівники галузі підтримали нові угоди, але заявили, що Конгрес повинен спочатку виділити фінансування, перш ніж компанії зможуть більше інвестувати в компоненти та виробничі потужності.

Точні умови та дати поставки все ще перебувають на стадії переговорів.

Подібна рамкова угода була укладена з материнською компанією Raytheon, RTX (RTX.N), що допоможе збільшити виробництво крилатих ракет Tomahawk з поточного рівня близько 60 одиниць на рік до 1000.

До слова, видання Axios писало, що Зеленський просив Трампа надати екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів Patriot, які можуть допомогти запобігти атакам Росії на енергетичну інфраструктуру.

Тим часом після падіння російської ракети у Польщі 30 липня країна вирішила розглянути передачу Україні додаткових ракет до Patriot.