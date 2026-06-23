Об этом сообщает Defence Express.

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Когда могут передать ракеты?

Проект Brakestop, который реализуется под эгидой Министерства обороны Великобритании в интересах Украины, должен дать первые результаты уже к концу 2026 года. Именно тогда ожидается появление первых образцов новой крылатой ракеты.

Параллельно британская сторона также работает над еще одним проектом для нужд ВСУ — баллистической ракетой Nightfall. Его официально запустили в августе 2025 года, то есть почти через год после начала программы Brakestop.

Впрочем, разработка Nightfall с самого начала проходит гораздо менее публично. Проект столкнулся с рядом трудностей, из-за которых британскому оборонному ведомству пришлось пересмотреть первоначальные требования к будущей ракете.

В частности, минимальную дальность полета уменьшили с 600 до 500 километров. Также были скорректированы требования к боевой части — её массу снизили с 300 до 200 килограммов. Изменились и требования к точности поражения целей.

Если изначально планировалось обеспечить отклонение не более пяти метров, то позже допустимый показатель увеличили до десяти метров. Помимо вышеупомянутого, при этом существенно выросла и прогнозируемая стоимость ракеты.

Более того, если на старте соответствующего проекта рассчитывали на цену около 500 тысяч фунтов стерлингов за единицу, то впоследствии её пересмотрели и увеличили до 800 тысяч фунтов, или примерно одного миллиона долларов.

Defence Express пишет, что только весной 2026 года британские власти заключили контракты на создание ракеты с тремя неназванными производителями. Их названия до сих пор не разглашаются, хотя правительство обещало обнародовать эту информацию.

В настоящее время официально объявленные сроки предусматривают создание прототипов в течение года после подписания контрактов. Первые поставки Nightfall для Украины, согласно первоначальному плану, могут начаться только в конце 2027 года.

Также, по данным издания, предполагается, что после запуска производства предприятия смогут выпускать не менее десяти таких ракет ежемесячно. Однако окончательные сроки реализации проекта пока остаются под вопросом.

Согласно обнародованной информации, причиной этого является предыдущий опыт программы Brakestop, поскольку изначально её ракеты планировалось передать Украине ещё осенью 2025 года, однако сроки сдвинулись примерно на полтора года.

Именно поэтому аналитики не исключают, что аналогичные задержки могут возникнуть и в случае с Nightfall. При таком сценарии появление новых британских баллистических ракет в ВСУ может сдвинуться с 2027 года на 2028-й или даже 2029 год.

В конце концов, проект Nightfall на данный момент является единственным известным проектом по созданию в европейском сегменте НАТО баллистической ракеты оперативно-тактического класса. А также еще раз подчеркивает, насколько сложной является эта задача,

– резюмирует портал.

Напомним, что несколько дней назад агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания начала разрабатывать оружие для Украины. Новое оружие будет менее точным и смертоносным, чем ракеты Storm Shadow, однако почти вдвое дешевле.