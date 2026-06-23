Про це повідомляє Defence Express.

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Коли можуть передати ракети?

Проєкт Brakestop, який реалізується під егідою Міністерства оборони Великої Британії в інтересах України, має дати перші результати вже до кінця 2026 року. Саме тоді очікується поява перших зразків нової крилатої ракети.

Паралельно британська сторона також працює над ще одним проєктом для потреб ЗСУ – балістичною ракетою Nightfall. Його офіційно запустили у серпні 2025 року, тобто майже через рік після початку програми Brakestop.

Втім, розробка Nightfall від самого початку просувається значно менш публічно. Проєкт зіткнувся з низкою труднощів, через які британському оборонному відомству довелося переглянути початкові вимоги до майбутньої ракети.

Зокрема, мінімальну дальність польоту зменшили з 600 до 500 кілометрів. Також були скориговані вимоги до бойової частини – її масу знизили з 300 до 200 кілограмів. Змінилися й вимоги до точності ураження цілей.

Якщо спочатку планувалося забезпечити відхилення не більше п'яти метрів, то пізніше допустимий показник збільшили до десяти метрів. Крім вищезгаданого, водночас суттєво зросла і прогнозована вартість ракети.

Ба більше, якщо на старті відповідного проєкту розраховували на ціну близько 500 тисяч фунтів стерлінгів за одиницю, то згодом її переглянули та збільшили до 800 тисяч фунтів, або приблизно одного мільйона доларів.

Defence Express пише, що лише навесні 2026 року британська влада уклала контракти на створення ракети з трьома неназваними виробниками. Їхні назви досі не розголошують, хоча уряд обіцяв оприлюднити цю інформацію.

Наразі офіційно оголошені строки передбачають створення прототипів протягом року після підписання контрактів. Перші поставки Nightfall для України за початковим планом можуть розпочатися лише наприкінці 2027 року.

Також, за даними видання, передбачається, що після запуску виробництва підприємства зможуть випускати щонайменше десять таких ракет щомісяця. Однак остаточні терміни реалізації проєкту поки що залишаються під питанням.

Згідно з оприлюдненою інформацією, причиною цього є попередній досвід програми Brakestop, оскільки спочатку її ракети планували передати Україні ще восени 2025 року, однак строки зсунулися приблизно на півтора року.

Саме тому аналітики не виключають, що аналогічні затримки можуть виникнути й у випадку з Nightfall. За такого сценарію поява нових британських балістичних ракет у ЗСУ може зміститися з 2027 року на 2028-й або навіть 2029 рік.

Зрештою проєкт Nightfall наразі є єдиним відомим проєктом створення у європейському сегменті НАТО балістичної ракети оперативно-тактичного класу. А також ще раз підкреслює наскільки складною є ця задача,

– резюмує портал.

Нагадаємо, що кілька днів тому агентство Bloomberg повідомило, що Британія почала розробляти зброю для України. Нова зброя буде менш точною та смертоносною, ніж ракети Storm Shadow, проте майже удвічі дешевшою.