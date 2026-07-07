Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан пояснил 24 Каналу, что наносить удары по самим пусковым установкам – чтобы предотвратить запуск баллистических ракет – практически невозможно. И на это есть сразу несколько причин.

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Почему ВСУ не уничтожают пусковые установки?

После очередных баллистических обстрелов в сети возник вопрос, почему Силы обороны не наносят превентивные удары по пусковым установкам баллистических ракет и российским экипажам. К сожалению, осуществить подобную атаку крайне сложно.

Полностью уничтожить установку баллистических ракет для нас сейчас практически невозможно. Дело в том, что это не стационарная пусковая установка, а мобильный комплекс. Они постоянно перемещаются, вычислить точку запуска фактически невозможно. Она всегда засекречена, о ней знает только командир. Даже экипаж не всегда знает, куда едет, точки запуска могут меняться и на ходу,

– пояснил Роман Свитан.

К тому же сами пусковые установки очень ценны для россиян. Их изготовление – дорогостоящий и длительный процесс, а количество готовых установок ограничено – всего несколько десятков. То есть повышенная секретность в отношении точек запуска связана именно с ценностью самих установок, а не ракет.

"Один из вариантов сокращения запусков баллистических ракет – это уничтожение пусковых установок. Речь идет, в частности, об ударах по заводам, производящим эти установки, и заводам по производству электроники. Параллельно с этим нужно работать над предприятиями, где производят "Искандеры" – сами ракеты", – добавил полковник запаса.

Подобные удары уже наносят украинские военные, однако пока их недостаточно для того, чтобы ощутить существенную разницу в обстрелах.

Как защититься от баллистических ракет: смотрите видео

Чем еще перехватывать баллистические ракеты?

Также возможно уничтожение баллистической ракеты на восходящей траектории, однако и здесь есть нюанс. Только системы ПРО типа Aegis и THAAD способны на такой перехват. По словам Свитана, ракета SM-3 системы Aegis могла бы перехватить "Орешник" на самом старте – еще до его выхода в космос. Но, к сожалению, таких систем у Украины нет.

Кроме того, даже если бы США согласились передать Украине один из таких комплексов, ракета-перехватчик стоила бы дороже, чем сам "Искандер".

Поэтому, по мнению Свитана, лучшим выходом для Украины является продолжение ударов по российским военным заводам и складам, где производят и хранят баллистическое оружие.