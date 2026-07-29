В статье для Defence24 эксперты Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) объяснили, какие технические особенности и уязвимости имеются у беспилотников, используемых российской армией.

Как российская армия обходит РЭБ?

Россия постоянно совершенствует свои дроны, чтобы они могли обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы. Дляэтого оккупанты используют специальные антенны "Комета-М", которые помогают беспилотникам сохранять стабильный спутниковый сигнал даже во время подавления.

Эти антенны могут определять, откуда поступают помехи, и фактически "игнорировать" их.

Иногда россияне устанавливают еще более мощные версии с большим количеством элементов, благодаря чему навигация продолжает работать даже при очень сильных помехах.

По оценкам экспертов, в новых модификациях Россия также использует более широкий диапазон частот GPS и ГЛОНАСС. Из-за этого украинским системам РЭБ становится сложнее эффективно подавлять сигналы таких беспилотников.

Также в материале говорится о том, что на фоне модернизации технологий противодействия РЭБ и появления новых российских беспилотников возникают вызовы для систем ПВО стран Европы.

Эксперты УЦБС в комментарии для 24 Канала отметили, что странам НАТО необходимо укреплять многоуровневую систему ПВО и углублять сотрудничество для противодействия российским ударам.

Европейские спецслужбы неоднократно предупреждали о риске возможной агрессии со стороны России, хотя и называли разные временные рамки. Наиболее вероятным сценарием, по мнению УЦБС, является не масштабное сухопутное вторжение, а гибридные атаки и другие подпороговые действия с широким применением беспилотников.

Вероятно, Москва использует эпизоды появления беспилотников в воздушном пространстве других стран как инструмент для изучения реакции, проверки готовности ПВО и политической решимости стран Европы действовать в условиях неопределенности. С учетом наращивания производства дронов и их относительной дешевизны такая тактика может стать ключевым элементом давления России на восточный фланг НАТО,

– отметили аналитики УЦБС.

Блокировка Starlink, эволюция "Шахедов" и замена материалов

Эксперты отмечают, что российские военные на некоторое время смогли подключить терминалы Starlink к своим дронам. Это помогло им обходить действие наземных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также быстро менять маршрут и цели дронов.

После того как эту систему заблокировали, россияне перешли на автономную навигацию и LTE-модемы. В то же время дроны "Шахед" перестали быть лишь дешевыми дронами-камикадзе и превратились в многоцелевое оружие. Также появились новые модели с турбореактивными двигателями, в частности "Герань-3" – аналог иранского Shahed-238.

Эксперты также отмечают все более тесное сотрудничество оборонных отраслей России и Ирана.

Россия все чаще использует дешевые беспилотники, в частности "Герберу", чтобы имитировать атаки и перегружать украинскую ПВО. Для их производства оккупанты применяют китайские и западные компоненты, делая ставку на массовость, а не на качество.

В июне этого года российские войска начали использовать дроны с микрокомпьютерами, в частности Raspberry Pi. Благодаря технологиям машинного зрения они могут самостоятельно находить и проводить атаки против целей. Даже если средства РЭБ полностью глушат связь с оператором, такой беспилотник продолжает полет, распознает цель и наводится на нее автономно.

Кроме того, россияне начали оснащать дроны более тяжелыми боевыми частями весом 90 килограммов. Они содержат смесь тротила, гексогена и зажигательных веществ. Во время взрыва температура может достигать 2000–2500 градусов, что часто приводит к масштабным пожарам.

Также в конструкции дронов используется углеродное волокно вместо обычного стеклопластика, чтобы сделать их менее заметными для радаров.

Как противодействовать этим угрозам?

Аналитики УЦБС подчеркнули, что украинский опыт противодействия угрозам со стороны российских беспилотников уже пригодился международным партнерам.

Одним из возможных решений является создание интегрированной сети наблюдения и перехвата воздушных целей, элементами которой могут служить дроны-перехватчики.

Примечательно, что в мае СОУ сбили рекордное количество беспилотников типа Shahed, в частности благодаря дронам-перехватчикам. Враг запустил на 25% больше ударных дронов, чем в апреле, тогда как количество сбитых целей выросло на 50%.