По оценкам экспертов из The Nuclear Threat Initiative, на момент независимости на украинской земле находилось около 1 900 стратегических боеголовок и от 2 650 до 4 200 тактических ядерных боезарядов. Физически на территории нашей страны размещались 176 межконтинентальных шахтных и мобильных пусковых установок (130 типа SS-19/UR-100N и 46 RT-23/SS-24) и примерно 44 стратегических бомбардировщика.

Впрочем принадлежность оружия и контроль над ним – разные вещи. Большинство боеголовок и пусковых блоков технически оставались под контролем централизованной советской (ныне российской) командной системы: Киев унаследовал и размещение, и специалистов, но не ключи от запуска. Это существенно повлияло на дальнейшие переговоры о снятии оружия с украинской территории.

Процесс передачи и демонтажа был многоступенчатым и юридически оформленным. В 1994 году, после Трехстороннего заявления и подписания меморандума о гарантиях безопасности, Украина согласилась присоединиться к Договору о нераспространении как безъядерное государство и передать боеголовки Российской Федерации для утилизации. По официальным данным, последние стратегические боезаряды покинули территорию Украины весной-летом 1996 года (последний значимый этап передачи завершён в мае–июне 1996 года).

Музей ракетных войск стратегического назначения / Фото Дмитрия Ларина, УП

Техническая и финансовая помощь по демонтажу поступала от программы сотрудничества по снижению угроз (Nunn–Lugar) и других западных инициатив: США профинансировали сотни миллионов долларов на вывоз боеголовок, разборку ракет и уничтожение шахтных комплексов; окончательное уничтожение большинства стратегических носителей на территории бывших советских республик завершилось около 2001 года в рамках выполнения обязательств START.

Украина потеряла свой ядерный арсенал не вследствие единого удара или краха, а в результате согласованного политико-дипломатического решения – отказ от ядерного статуса в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку, а также на фоне технической невозможности самостоятельного и безопасного управления этими силами в переходный период. В результате вторжения 2014 года и полномасштабного вторжения 2022 года стало очевидно, что неполноценность гарантий (меморандум имел форму заверений, а не обязательных обязательств) оставила Киев уязвимым к дальнейшей агрессии. Однако могло быть так, что цена удержания арсенала – политическая и экономическая – могла оказаться несовместимой с молодым государством.