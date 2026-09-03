Как сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal, каждое утро на Мальдивы прибывают рейсы российского "Аэрофлота", чтобы забрать товары из США, Европы и Китая, оформленные по упрощенной процедуре.

Что именно перевозят через островной хаб?

Таможенное оформление в Мале занимает около двух часов, после чего загруженные самолеты возвращаются в Москву. Полученную продукцию распределяют между организациями, подпадающими под санкции, в частности авиакомпанией S7 Airlines и ее ремонтными предприятиями, которые испытывают трудности с обслуживанием гражданского флота.

Среди транзитных грузов журналисты обнаружили микрочипы для систем наведения ракет, оптические приборы для разведывательных спутников, а также авиационные заклепки и болты, подходящие как для пассажирских самолетов, так и для истребителей.

Стремительный рост импорта и реакция Запада

Согласно изученным документам, в 2022 году российский импорт из Мальдив вырос до более чем 630 миллионов долларов по сравнению с менее чем 7 миллионами в 2021 году.

Островная страна практически не имеет собственной промышленности, поэтому такой скачок подтверждает существование схемы. Западные чиновники уже оказывают давление на местные власти с требованием перекрыть цепочку поставок, ведь местная таможня из-за нехватки персонала проверяет грузы только по документам без физического досмотра.

Напомним, ранее мы писали и о том, что Россия обходит санкционные ограничения ЕС, используя третьи страны для закупки европейского оборудования, которое впоследствии применяется в военном производстве. В частности, такие поставки могут проходить через Гонконг, страны Центральной Азии и Кавказа.