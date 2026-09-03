Як повідомляє авторитетне видання The Wall Street Journal, щоранку на Мальдіви прибувають рейси російського "Аерофлоту", щоб забрати оформлені за спрощеною процедурою товари зі США, Європи та Китаю.

Що саме перевозять через острівний хаб?

Митне оформлення в Мале займає близько двох годин, після чого завантажені літаки повертаються до Москви. Отриману продукцію розподіляють між підсанкційними структурами, зокрема авіакомпанією S7 Airlines та її ремонтними підприємствами, які мають труднощі з обслуговуванням цивільного флоту.

Серед транзитних вантажів журналісти виявили мікрочипи для систем наведення ракет, оптичні прилади для супутників розвідки, а також авіаційні заклепки й болти, які підходять як для пасажирських літаків, так і для винищувачів.

Стрімке зростання імпорту та реакція Заходу

Згідно з вивченими документами, у 2022 році російський імпорт із Мальдівів зріс до понад 630 мільйонів доларів порівняно з менш ніж 7 мільйонами у 2021 році.

Острівна країна практично не має власної промисловості, тому такий стрибок підтверджує існування схеми. Західні чиновники вже тиснуть на місцеву владу з вимогою закрити ланцюжок постачань, адже місцева митниця через брак штату перевіряє вантажі лише за документами без фізичного огляду.

Нагадаємо, раніше ми писали й про те, що Росія обходить санкційні обмеження ЄС, використовуючи треті країни для закупівлі європейського обладнання, яке згодом застосовують у військовому виробництві. Зокрема, такі поставки можуть проходити через Гонконг, країни Центральної Азії та Кавказу.