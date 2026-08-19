Об этом пишет The Economist.

Что известно о дефиците ракет?

Сложная ситуация в Украине является "наиболее ярким признаком" нехватки ракет-перехватчиков на Западе. Непосредственной причиной кризиса стало чрезмерное использование перехватчиков США и их ближневосточными союзниками во время войны с Ираном в этом году.

По оценке аналитического центра CSIS, Пентагон израсходовал почти две трети довоенных запасов Patriot, а также значительную часть других перехватчиков. В то же время проблема назревала десятилетиями.

Война лишь ускорила расплату, которая назревала десятилетиями. По обе стороны Атлантики оборонная промышленность работает в мирном ритме, хотя барабаны войны бьют все быстрее,

– говорится в материале.

The Economist связывает кризис также с глобальным распространением ракет, недостаточным вниманием к расходным боеприпасам, неэффективностью бюджетных процессов в США и уверенностью Запада в собственном превосходстве в воздухе.

Украина обладает одной из самых эффективных систем противодействия российским беспилотникам и может перехватывать значительную часть крылатых ракет. Однако против баллистических ракет "Искандер-М" и "Кинжал" ключевую роль играют именно "Пэтриот".

В марте Украина заявляла о перехвате около 70% баллистических ракет. В июле этот показатель составлял уже около 20%.

На фоне приближения зимы Украина запросила не менее 300 перехватчиков Patriot. В то же время страны, располагающие собственными запасами, все осторожнее относятся к их передаче.

"Patriot" – это универсальное решение: оно требуется нечасто, но когда нужно, мало что другое подойдет,

– пояснил Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб (RUSI).

Проблема также заключается в стоимости таких боеприпасов. Один PAC-3 MSE стоит около 4–5 миллионов долларов, тогда как баллистическая ракета, которую он должен перехватить, может стоить дешевле. К тому же для повышения шансов на успешный перехват защитники часто запускают как минимум два перехватчика на одну цель.

По оценкам CSIS, для восстановления запасов Patriot до довоенного уровня может потребоваться время вплоть до 2029 года. В этом году производители договорились увеличить производство PAC-3 примерно с 600 до 2 тысяч единиц в год к началу 2030-х годов. Однако даже такое увеличение не позволит быстро восполнить нынешний дефицит.

Кризис касается не только Украины. Швейцария ожидает, что ее заказы на Patriot могут быть отложены на срок до семи лет. Тайвань также опасается задержек с поставкой 102 заказанных единиц.

Lockheed Martin, производящая PAC-3 MSE, заявляет, что не может гарантировать иностранным заказчикам сроки поставок, поскольку Пентагон может перенаправлять продукцию на собственные нужды.

Какие есть альтернативы?

Одним из возможных решений может стать использование производственных мощностей союзников. Япония выпускает около 30 перехватчиков PAC-3 в год по американской лицензии. В Германии европейская компания MBDA планирует начать производство более старой версии PAC-2.

Параллельно Украина и европейские партнеры работают над новыми средствами противоракетной обороны. Среди таких проектов – Freyja с участием украинской компании Fire Point и европейских производителей. Его цель – создать перехватчик, который будет стоить примерно четверть цены PAC-3. Испытания планируют начать в следующем году.

В то же время у этого проекта есть скептики. Дуглас Барри из Международного института стратегических исследований назвал Freyja "лунным проектом".

Еще один вариант разрабатывает Lockheed Martin. Компания работает над PAC-3 ACE, который уже называют "Baby Patriot". Он будет меньше и будет иметь меньшие возможности по сравнению с PAC-3 MSE, но будет стоить примерно в два раза дешевле. Его производство может начаться в 2028 году.

Украина также будет получать усовершенствованные комплексы SAMP/T французско-итальянского производства. Они способны противодействовать баллистическим ракетам малой и средней дальности, однако производятся в значительно меньших количествах, чем Patriot.