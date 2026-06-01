Американцы не смогли подключиться к РЛС – и придумали кое-что получше

Журналисты рассказали, что на базе армии США в Скалистых горах сотни инженеров работают, чтобы наладить взаимодействие между различными видами вооружения. То есть "помогают армии сделать то, чего украинцы научились на поле боя".

Эти инженеры, которые работают в крупных оборонных компаниях и небольших стартапах, были отправлены в Форт-Карсон, чтобы принять участие в огромном хакатоне под названием "Операция Jailbreak", целью которого является решение проблемы, что годами беспокоит армию. Хакатон был организован молниеносно после того, как руководители девяти оборонных компаний, от General Dynamics и Boeing до Anduril и Palantir, получили сигнал SOS от секретаря армии Дэна Дрисколла. Во время поездки в Румынию в апреле Дрисколл получил жалобы на то, что американская система противодействия дронам не могла подключиться к американской радиолокационной сети,

– привели данные медийщики.

Интересно, что во время учений в Германии Дрисколл видел, что американским солдатам не удалось интегрировать различные роботизированные системы. А украинцы смогли – наши воины выполняли роль противника во время учений.

"Момент прозрения во время этого хакатона произошел именно в Германии, ведь украинцы стали такими отважными воинами. Мне вдруг стало ясно, что все, что я видел в течение последних 15–16 месяцев, не было настолько целостным, простым и эффективным для военнослужащего", – сказал Дрисколл.

Поэтому теперь Америка хочет использовать "роботов, которые отслеживают других роботов и нацеливают на них". Их можно применять не только во время войны (в частности на Ближнем Востоке или с Китаем), но и для охраны важных футбольных матчей.

Если конфликт начнется, то именно то, насколько быстрее мы сможем развернуть наши системы искусственного интеллекта на поле боя и на передовой и обеспечить необходимую вычислительную мощность для их функционирования, может стать решающим фактором в случае войны с Тайванем,

– передали СМИ слова чиновников.

США надеются объединить различные системы вооружений в сеть на базе искусственного интеллекта. Некоторые системы добавят к новому рынку, похожего на Amazon. Его создала армия, чтобы облегчить союзникам и правоохранительным органам США приобретение дронов и технологий противодействия дронам. Туда вскоре присоединятся Великобритания, Румыния и Польша.