Про це повідомило Financial Times.

Американці не змогли підключитися до РЛС – і придумали дещо краще

Журналісти розповіли, що на базі армії США в Скелястих горах сотні інженерів працюють, щоб налагодити взаємодію між різними видами озброєння. Тобто "допомагають армії зробити те, чого українці навчилися на полі бою".

Ці інженери, які працюють у великих оборонних компаніях та невеликих стартапах, були відправлені до Форт-Карсона, щоб взяти участь у величезному хакатоні під назвою "Операція Jailbreak", метою якого є вирішення проблеми, що роками турбує армію. Хакатон був організований блискавично після того, як керівники дев'яти оборонних компаній, від General Dynamics і Boeing до Anduril та Palantir, отримали сигнал SOS від секретаря армії Дена Дрісколла. Під час поїздки до Румунії у квітні Дрісколл отримав скарги на те, що американська система протидії дронам не могла підключитися до американської радіолокаційної мережі,

– навели дані медійники.

Цікаво, що під час навчань у Німеччині Дрісколл бачив, що американським солдатам не вдалося інтегрувати різні роботизовані системи. А українці змогли – наші воїни виконували роль супротивника під час навчань.

"Момент прозріння під час цього хакатону стався саме в Німеччині, адже українці стали такими відважними воїнами. Мені раптом стало ясно, що все, що я бачив протягом останніх 15–16 місяців, не було настільки цілісним, простим і ефективним для військовослужбовця", – сказав Дрісколл.

Тож тепер Америка хоче використовувати "роботів, які відстежують інших роботів і націлюють на них". Їх можна застосовувати не тільки під час війни (зокрема на Близькому Сході чи з Китаєм), але й для охорони важливих футбольних матчів.

Якщо конфлікт розпочнеться, то саме те, наскільки швидше ми зможемо розгорнути наші системи штучного інтелекту на полі бою та на передовій і забезпечити необхідну обчислювальну потужність для їхнього функціонування, може стати вирішальним фактором у випадку війни з Тайванем,

– передали ЗМІ слова посадовців.

США сподіваються об'єднати різні системи озброєнь у мережу на базі штучного інтелекту. Деякі системи додадуть до нового ринку, схожого на Amazon. Його створила армія, щоб полегшити союзникам та правоохоронним органам США придбання дронів та технологій протидії дронам. Туди незабаром долучаться Велика Британія, Румунія та Польща.