Первый прототип Як-130М совершил полет еще в июне, сообщает канал Центра анализа стратегий и технологий.

Что известно о новом штурмовике России?

О завершении сборки второго образца Объединенная авиастроительная корпорация сообщала еще в октябре 2025 года. Тогда же говорилось, что опытная партия будет состоять из трех самолетов.

Як-130М является модернизированной версией Як-130, который впервые поднялся в воздух в 1996 году.

Самолет получил обновленное бортовое оборудование. В него входят радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная тепловизионно-телевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и новый комплекс средств связи КСС-130.

Благодаря этому Як-130М фактически стал полноценной боевой машиной, способной выполнять широкий спектр задач.

В частности, российская сторона заявляет, что самолет может перехватывать украинские дальнобойные беспилотники, что особенно важно для России на фоне усиления ударов по целям в глубине ее территории.

Начало серийных поставок Як-130М запланировано на 2028 год.

В то же время Россия активно продвигает этот самолет на международном рынке.

По неподтвержденной информации, первым иностранным заказчиком может стать Вьетнам, который якобы планирует приобрести 18 таких самолетов.

Ранее сообщалось, что Россия постепенно теряет МиГ-31, который считается самым быстрым боевым самолетом в мире.

Новые МиГ-31 в стране не производятся уже более 30 лет. Серийный выпуск прекратили в 1993 году. Всего было построено около 500 самолетов, но сейчас в строю, по оценкам, остается лишь 80 – 120.

Самой большой проблемой являются двигатели Д-30Ф6, ресурс которых составляет около 300 часов полета между капитальными ремонтами. Из-за этого каждая потеря МиГ-31 ощущается очень сильно.