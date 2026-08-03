Перший прототип Як-130М здійснив політ ще у червні, повідомляє канал Центру аналізу стратегій і технологій.

Що відомо про новий штурмовик Росії?

Про завершення складання другого зразка Об'єднана авіабудівна корпорація повідомляла ще в жовтні 2025 року. Тоді ж заявлялося, що дослідна партія складатиметься з трьох літаків.

Як-130М є модернізованою версією Як-130, який уперше піднявся в повітря у 1996 році.

Літак отримав оновлене бортове обладнання. До нього входять радіолокаційна станція БРЛС-130Р, оптико-лазерна тепловізійно-телевізійна система СОЛТ-130К, бортовий комплекс оборони "Президент-С130" та новий комплекс засобів зв'язку КСС-130.

Завдяки цьому Як-130М фактично став повноцінною бойовою машиною, здатною виконувати широкий спектр завдань.

Зокрема, російська сторона заявляє, що літак може перехоплювати українські далекобійні безпілотники, що особливо важливо для Росії на тлі посилення ударів по цілях углиб її території.

Початок серійних поставок Як-130М запланований на 2028 рік.

Водночас Росія активно просуває цей літак на міжнародному ринку.

За непідтвердженою інформацією, першим іноземним замовником може стати В'єтнам, який нібито планує придбати 18 таких літаків.

Раніше повідомлялося, що Росія поступово втрачає МіГ-31, який вважається найшвидшим бойовим літаком у світі.

Нові МіГ-31 країна не виробляє вже понад 30 років. Серійний випуск припинили у 1993 році. Загалом побудували близько 500 літаків, але зараз у строю, за оцінками, залишається лише 80 – 120.

Найбільшою проблемою є двигуни Д-30Ф6, ресурс яких становить близько 300 годин польоту між капітальними ремонтами. Через це кожна втрата МіГ-31 є дуже відчутною.