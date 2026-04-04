"Шахеды", "Молнии", "Ланцеты": какие еще российские дроны угрожают украинцам в 2026 году и как от них защититься

Еще утром 16 марта 2026 года враг совершил необычную атаку на Киев – запустил уже привычные "Шахеды" с "Ланцетами" на борту. Обломки "Ланцетов" нашли на Майдане Незалежности возле монумента. Особенность этой атаки – в том, что "Ланцет" является дроном с относительно небольшой дальностью, который до этого запускали по линии боевого соприкосновения и прифронтовых городах.

Россияне постоянно находятся в поиске улучшений для "Шахедов", которые превратились в платформы для другого вооружения, отмечает в комментарии 24 Каналу авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский. Среди образцов такого вооружения – авиационная ракета Р-60 и FPV-дроны.

24 Канал выяснил у экспертов, какие российские дроны – от "Шахедов" и "Гербер" до "Молний" и "Ланцетов" – угрожают Украине в 2026 году.

"Шахеды", "Ланцеты" и другие: какие дроны угрожают Украине?

Относительно атаки 16 марта, Анатолий Храпчинский отмечает, что враг уже длительное время экспериментирует с полезной нагрузкой для "Шахедов", и по мнению эксперта, говорится именно об использовании "Шахеда" как носителя, который доставил "Ланцет".

Анатолий Храпчинский авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Я не согласен с версией об усиленных аккумуляторах, потому что это повлекло бы слишком большое влияние на точность, и аппарат вряд ли смог бы нормально добраться до цели. К тому же "Ланцет" – это электрический аппарат. Поэтому я бы сказал, что, вероятнее всего, "Шахед" был использован как платформа-носитель, а "Ланцет" уже применили как дополнительное средство поражения. Тут можно вспомнить и случаи с Р-60, "Вербой", FPV-дронами, которые запускали или использовали на других носителях. То есть технология уже знакома.

К теме Модернизировали и тестируют: авиаэксперт оценил угрозы от новых "Ланцетов" для Киева



Остатки "Ланцета", упавшего на Майдане / Фото из телеграм-канала Сергея Бескрестнова

Важно! О дополнительных аккумуляторах в "Ланцетах", долетевших до Киева, ранее говорил советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш"). По его словам, из-за того, что "Ланцет" является средством ближнего фронтового поражения на 30 – 80 километров, россияне выжидали благоприятного ветра в сторону столицы и нашли ближайшую к Киеву точку и оттуда запустили дроны.



Поскольку шансов у базового "Ланцета" долететь 200 километров до Киева – нет, на них сняли боевую часть и поставили дополнительный аккумулятор, писал Бескрестнов. В то же время аккумуляторы заменяют на дорогие батареи новой технологии.

Враг сейчас ищет решения не только для противодействия воздушным целям, но и для поражения наземных систем, добавляет Храпчинский. Речь идет о радиолокационных станциях, подразделениях ПВО, мобильных огневых группах и тому подобное. "Шахед" в такой схеме может выступать средством воздушного нападения, который несет другой боеприпас или другое средство поражения.



Российский "Ланцет" / Фото росСМИ

Читайте также Рои дронов в небе над Украиной: эксперт объяснил насколько это реально

Можно ли считать успешным пролет "Ланцета" в качестве нагрузки "Шахеда" вплоть до Крещатика?

Анатолий Храпчинский авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Ничего не было поражено – дроны просто упали и разломались. Поэтому нельзя сказать, что это было успешно. Но надо внимательно исследовать, какие именно "Шахеды" сейчас залетают и есть ли у них какие-то изменения, в частности в полезной нагрузке. Главное, что нам надо зафиксировать: враг и дальше экспериментирует с тем, как использовать "Шахеды" с дополнительной полезной нагрузкой.

Наибольшую угрозу тыловым городам, как Киев или Львов, несут "Герани" или "Шахеды", замечает эксперт. Если же говорить о прифронтовых зонах, то там очень широкий перечень средств поражения:

"Ланцет";

V2U;

"Привет-82";

FPV-дроны;

другие беспилотные системы, управляемые авиационные средства и тому подобное.

Использование "Ланцетов" против Киева Храпчинский считает попыткой запугивания со стороны России.

Анатолий Храпчинский авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Для нас "Ланцет" – это средство, которое активно применялось для поражения наших военных позиций в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. И сейчас это подается так, будто по Киеву должны ездить только машины с "мангалами" – защитой от таких дронов. Поэтому я бы добавил, что это должно иметь и психологический эффект, по мнению россиян.

В то же время, эксперт считает, что при правильном подходе Киев может защищаться средствами радиоэлектронной борьбы, которые затрудняют использование таких аппаратов.

Как изменилась картина с дронами с 2022 по 2026 год?

Российскую войну против Украины уже много раз называли войной дронов, ведь здесь впервые беспилотники разных типов и назначений применяются настолько массово. Как изменилась картина их применения на фронте 24 Каналу очертил Андрей Козиков, оператор БПЛА в 82 бригаде ДШВ. Сейчас он находится на реабилитации после ранения.

В 2022 году у украинских военных на фронте использовались преимущественно "Мавики" для разведки, сбросов и корректировки артиллерии, как вспомогательный элемент, говорит военный. У россиян же под конец 2022 года начали использовать дроны типа "Шахед"/"Гербера" – в подавляющем большинстве для ударов по гражданской инфраструктуре.

Андрей Козиков оператор БПЛА в 82 бригаде ДШВ Дроны были еще "сырые", не очень точные и поэтому несли серьезную опасность для гражданских. На фронте у россиян дронов почти не было, массово работала арта и минометы. Уже с 2025 года полноценно во всех наших бригадах и корпусах ведение боевых действий ведется только с использованием дронов. Что так же происходит и у врагов.

У россиян уже давно поставлено на поток использование дронов типа "Шахед"/"Гербера" против украинской гражданской инфраструктуры, добавляет Козиков. Наиболее эффективны они когда атакуют "роями" и во взаимодействии с ракетным обстрелом. В то же время военный критически относится к показательному сбросу "Ланцета" в центре Киева – по его мнению, это более "психологический момент".

Андрей Козиков оператор БПЛА в 82 бригаде ДШВ На фронте у них массово используются различные типы FPV-дронов. У нас в госпитале 90% всех ранений это в результате удара FPV-дронов.



На второе место поставлю свое ранение в результате удара КАБов. Перед тем, как осуществить авиаудар россияне осуществляют разведку обычными "Мавиками" (иногда – со сбросами) и теми же FPV-дронами, если у них не получается уничтожить позицию и их удары не являются эффективными. Точка передается для удара авиабомб. Что интересно, на нашу позицию они сбросили 3 – 4 шт. 250 кг авиабомбы с целью уничтожить один наш блиндаж. То есть против наших дронщиков ресурсов они не экономят.

Важно! Козиков обращает внимание на работу специальных подразделений россиян, которые работают там, где их войскам сложнее всего. Цель этих подразделений – работать сугубо против наших дронщиков и логистики. Они применяют комплекс различных беспилотных комплексов. Часто работают парами FPV-дронов, детальной разведкой мавиками, точечными ударами "Молний" и других "крыльев".

Но Украине есть, чем ответить на это.

У нас основная ставка – это FPV-дроны , "логика проста – низкая цена это максимальный результат".

, "логика проста – низкая цена это максимальный результат". Также достаточно эффективными Козиков считает "бомбардировщики" – ими непосредственно поражаются вражеские укрепленные позиции. Также этими же дронами сейчас логистически идет поддержка передовых наших позиций пехоты

– ими непосредственно поражаются вражеские укрепленные позиции. Также этими же дронами сейчас логистически идет поддержка передовых наших позиций пехоты Также Козиков отмечает дроны-перехватчики, которые являются хорошим оружием против российских "Шахедов", "Гербер" и других разведывательных дронов.

На 2026 год военный ожидает увеличения масштаба производства и использования дронов различных типов с обеих сторон. Также будут развиваться системы, которые будут действовать непосредственно по обнаружению и уничтожению дронов.

Андрей Козиков оператор БПЛА в 82 бригаде ДШВ Со стороны России еще в 2025 году технически могли осуществлять атаку "Шахедами" более чем 1000 единицами одновременно. Вероятно, в 2026 году они могут применить тактику ударов "Шахедами" по гражданской инфраструктуре из расчета более 100 единиц на один город.



Со стороны Украины мы также сможем увидеть более дальние удары дронов по территории России и увеличение производства собственных дронов на фронте. Сейчас меньше работает тактика "кто точнее – тот победил", побеждает тот, кто насытил зону боевых действий дронами. Чем их больше работает, тем лучше.

Козиков вспоминает еще такие характеристки:

С обеих сторон есть технологии, которые постепенно внедряются с применением в дронах искусственного интеллекта, который сам будет искать цель, сможет обходить РЭБ и применять альтернативные виды связи или их менять, при необходимости. Основная цель минимизация работы человека в управлении дронами.

Также рекламные картинки (преимущественно китайских производителей дронов) применения "роев" дронов могут стать реальностью. Один такой "рой" может остановить нападение врага и "зачистить" целую посадку.

"Дронизация фронта" – это уже фактически реализованная модель работы , которая была применена ДШВ. Зона в 20 километров полностью насыщена дронами, что делает невозможным движение вражеских войск. Но стоит признать, что такую тактику применяют и россияне.

, которая была применена ДШВ. Зона в 20 километров полностью насыщена дронами, что делает невозможным движение вражеских войск. Но стоит признать, что такую тактику применяют и россияне. Война "дешевых против дорогих". FPV-дрон стоимостью до 1000 долларов уничтожает танк стоимостью миллионы долларов. В свою очередь, российский "Шахед" стоимостью до 20 тысяч долларов уничтожает инфраструктуру и истощает ПВО на миллионы долларов. Чтобы исключить подобное, Украина уже внедряет дешевые дроны-перехватчики, ситкометы и другие средства, которые дешевле против примененных дронов. Однако враг тоже развивается в этом направлении, говорит оператор БПЛА.

Сколько у России "Шахедов" и других ударных дронов?

Точной официальной цифры по запасу российских ударных дронов в открытом доступе нет, ведь Москва не публикует полный арсенал, а говорит скорее о наращивании производства и поставок. Чаще всего в авторитетных оценках фигурируют уже не сотни, а тысячи единиц в месяц. В частности, враждебное Минобороны Российской Федерации регулярно сообщает о поставках на фронт "тысяч беспилотников ежемесячно", включая ударные системы, а российские чиновники неоднократно заявляли о кратном росте выпуска БПЛА после 2022 года.

К тому же, Россия активно комбинирует ударные дроны с имитаторами и более дешевыми БПЛА, что затрудняет подсчет "чистого" количества ударных аппаратов. Ключевая характеристика российского дронового потенциала – не столько накопленный запас, сколько способность непрерывно генерировать тысячи ударных беспилотников и масштабировать их применение.

"Шахеды" и "Герань": какие характеристики и ТТХ, дальность, скорость и другие данные?

Первые публичные упоминания об этой линейке в контексте войны России против Украины приходятся на осень 2022 года. Тогда враг начал применять иранские беспилотники в частности по энергетике относительно небольшими количествами.

К теме Мы просили не поставлять России "Шахеды", – Зеленский о контактах с Ираном

В России "Шахеды" получили локализованное название "Герань-1", на фронте их использовали сперва против военной техники, а потом – и против инфраструктуры в Одесской, Николаевской и Харьковской областях. По тылу "Герань" работает как более легкий компонент массированных ударов и как элемент насыщения ПВО.

Характеристики "Герань-1":

Производитель: Иран – Shahed Aviation Industries / HESA; в РФ – локализованная сборка на базе ОЭЗ Алабуга.

Двигатель: Serat-1 / Wankel, 28 ЛС.

Боевая часть: 15 килограммов.

Дальность: 900 километров.

Скорость: около 180 километров в час.

Высота: 60 – 4000 метров.

Размах крыла: 2,2 метра.



Характеристки дрона "Герань-1" / Инфографика 24 Канала

"Шахед-136" или "Герань-2" Россия впервые массово применила осенью 2022 года – первый большой удар по Киеву состоялся 17 октября 2022-го, а уже к 2024 году эта модель стала основой российских воздушных атак. Это самый известный российский ударный дрон в войне против Украины. На поле боя "Герань-2" сначала использовали и против фронтовых целей, но со временем он превратился в универсальное средство дальнего удара.

По тылу "Герань-2" остается главным инструментом ударов по энергетике, гражданской инфраструктуре и крупным городам.

Характеристики "Герань-2":

Производитель: Иран – Shahed Aviation Industries / HESA; российская сборка / модернизация – ОЭЗ Алабуга.

Двигатель: MD550, поршневой.

Боевая часть: 20 – 40 килограммов; в модернизированных версиях – до 90 килограммов.

Дальность: 1350 – 1500 километров.

Скорость: около 180 километров в час.

Высота: 60 – 4000 метров.

Размах крыла: 2,5 метра.



Характеристки дрона "Герань-2" / Инфографика 24 Канала

Дрон "Герань-3" появился значительно позже: по данным ISW, Россия применяет группы с несколькими "Герань-3" как минимум с конца июня 2025 года, а ГУР отдельно показывало его компонентную базу и турбореактивный двигатель Telefly JT80. Это уже не классический "Шахед" с поршневым двигателем, а реактивная эскалация той же линейки.

На поле боя "Герань-3" важен тем, что Россия пытается использовать его как более быстрый ударный инструмент на короткой и средней дистанции. По тылу "Герань-3" опасен тем, что его реактивная схема затрудняет перехват, а сам дрон уже используется в комбинированных ударах.

Характеристики "Герань-3":

Производитель: ОЭЗ Алабуга, Россия.

Двигатель: турбореактивный Telefly JT80.

Боевая часть: около 50 килограммов.

Дальность: до 1000 километров (есть ранние данные о 2500 километров).

Скорость: 300 – 370 километров в час.

Высота: до 5000 метров.

Размах крыла: 3 метра.



Характеристки дрона "Герань-3" / Инфографика 24 Канала

Читайте также Новая "Герань-5": как российский дрон угрожает Украине ракетами Р-73

"Герань-5", подобный крылатой ракете, впервые официально подтвердили в январе 2026 года. Украинская разведка сообщила о первом использовании "Герань-5" именно в январских атаках.

Обратите внимание! Сбивание реактивных дронов требовало привлечения боевой украинской авиации, в частности F-16, что уменьшало ресурс этих самолетов. К тому же, эти дроны имеют классическую аэродинамическую схему, в отличие от первых "Шахедов", которые имеют тип "летающее крыло". В частности, пятая версия может нести авиационную ракету Р-73.

"Герань-5" – это большой реактивный ударный БПЛА с 90-килограммовой боевой частью, скоростью 450 – 600 километров в час и дальностью 950 километров. Такая конфигурация делает его инструментом не столько фронтовой тактики, как ударов по важным объектам в глубоком тылу. Это новый класс российского дальнобойного ударного дрона – он уже входит в комбинированные воздушные атаки по Украине, и именно его характеристики указывают на попытку ударить по более защищенным и удаленным целям.

Характеристики "Герань-5":

Производитель: ОЭЗ Алабуга, Россия.

Двигатель: турбореактивный Telefly TF-TJ2000A.

Боевая часть: 90 килограммов.

Дальность: 950 километров.

Скорость: 450 – 600 километров в час.

Высота: до 6000 метров.

Размах крыльев: 5,5 метра.



Характеристки БПЛА "Герань-5" / Инфографика 24 Канала

"Ланцет" ("Изделие-51/52/53") – характеристики, боевая часть, дальность

Первые публичные подтверждения появления "Ланцетов" в Украине появились летом 2022 года, в частности о них массово говорили российские пропагандистские медиа. Главные цели "Ланцетов" от ZALA – украинская артиллерия, бронетехника, РЛС и позиции на линии соприкосновения.

К теме Содержит иностранные компоненты: разведка раскрыла новые возможности дрона, которым атаковали Киев

Важно! ГУР обнародовало детали о российских БПЛА "Ланцет" и "Скальпель" – с 3D-моделями, составом и происхождением электроники. Также разведка сообщила, что 16 марта Россия атаковала центр Киева именно "Ланцетом". Обломки подтвердили эту идентификацию, что может свидетельствовать о расширении роли дрона: ранее его использовали преимущественно против техники на фронте.



"Ланцет" производит ZALA Aero (структура "Калашникова"), а "Скальпель" – КБ "Восток", и его считают упрощенным аналогом "Ланцета". Всего в них обнаружили 62 электронных компонента, большинство – иностранного происхождения, в частности из США, Швейцарии и Китая. Среди них и модули искусственного интеллекта на базе технологий Nvidia.

По состоянию на 2026 год "Ланцет" уже фигурирует не только как фронтовое средство поражения, но и как дрон, обломки которого находят в центре Киева после атаки. Это скорее сигнал о попытках России расширять его применение за пределы чисто прифронтовой зоны, хотя базовая роль "Ланцетов" остается тактической.

Характеристики "Ланцета":

Производитель: ООО ЦСТ / ZALA Aero Group, Россия.

Двигатель: электрический.

Боевая часть: 5 килограммов, осколочно-фугасная/кумулятивная.

Дальность: 50 километров.

Скорость: 80 километров в час.

Высота: до 5000 метров.

Размах крыла: 1 – 1,6 метра.



Характеристки дрона "Ланцет" / Инфографика 24 Канала

V2U: новое изделие с искусственным интеллектом

Дрон V2U стал героем публикации ГУР МОУ вспомнили в июне 2025 года, когда разведка сообщила, что новый российский БПЛА активно применяют на Сумском направлении.

Это новая система, имеющая элементы ИИ: автономный поиск и выбор целей, а также может работать через LTE и, вероятно, имеет компьютерное зрение. По данным ГУР, его собрали преимущественно из китайских компонентов, а россияне, похоже, делают ставку именно на меньшую зависимость от спутниковой навигации – это важно в условиях украинской РЭБ.

Смотрите также Новый БПЛА "Клин", которым Россия атакует Украину: "Флеш" рассказал, чем он особенный

Интересно! Вычислительная система V2U использует китайский миникомпьютер Leetop A203, а как центральный процессор в котором использовано высокоскоростную сборку на базе NVIDIA Jetson Orin.

По состоянию на 2026 год V2U выглядит прежде всего как тактический ударный БПЛА, без потенциала стать дальнобойной системой для глубокого тыла. То есть его реальная боевая роль – не массовые удары по городам, а точечные атаки на ближнем операционном уровне, где автономность может дать преимущество против РЭБ.

Характеристики V2U:

Производитель: в открытых официальных данных не раскрыто.

Двигатель: электрический.

Боевая нагрузка: 3,5 килограммов.

Дальность: 100 километров для версии с двигателем внутреннего сгорания.

Скорость: 60 километров в час.

Размах крыла: 1,2 метра.



Параметрки дрона V2U / Инфографика 24 Канала

"Привет-82": оружие террора Херсонской области

Упоминания о "Привет-82" можно найти с 2023 года, когда о его испытаниях сообщили росСМИ. Впоследствии, в феврале 2025-го, украинские пограничники сообщали о сбитии четырех таких дронов в Сумской области.

"Привет-82" – это самолетоподобный барражирующий боеприпас с небольшой боевой нагрузкой, который работает по переднему краю, наблюдательных пунктах и неплотно прикрытых целях.

Важно! Официальная карточка ГУР говорит о 30 километрах боевого радиуса, 5,5 килограммов полезной нагрузки и высоту до 2000 метров, а исследования Truth Hounds показывает, что именно "Привет-82" вместе с "Молниями" относится к самым распространенным российским дронам малой дальности на правобережье Днепра в контексте Херсонской области.

По состоянию на 2026 год это скорее дрон прифронтового и ближнего тыла, а не глубокого удара: он опасен для населенных пунктов и логистики вблизи фронта.

Характеристики "Привет-82":

Производитель: ООО СПДББК, Россия.

Двигатель: электрический.

Боевая нагрузка: 5,5 килограммов.

Дальность: 30 километров.

Скорость: 90 километров в час – крейсерская, 140 километров в час – максимальная.

Высота: 2000 метров.



Характеристики БПЛА "Привет-82" / Инфографика 24 Канала

"Молния": характеристики, применение – дешевое средство для атаки на Харьков

"Молния" впервые атаковала Харьков в ноябре 2024 года, но именно 2025 год – момент, когда этот дрон стал заметным в медиа. В том числе, из-за частых атак на город–миллионник у границы с врагом. На фронте и возле него "Молния" работает как дешевый ударный дрон (ориентировочно 300 долларов), который Россия использует в большом количестве.

Читайте также Несут смерть для гражданских: чем опасны новые российские дроны "Молния" и как им противодействовать

К 2026 году его начали модернизировать:

есть версии с оптоволокном;

до блокировки спутниковой связи Россия переоборудовала "Молнию" в разведывательный беспилотник с лицензионной Windows 11 и Starlink для улучшения связи и разведки.

Важно! Сергей Бескрестнов в марте 2026 года назвал "Молнию" главным крылом на фронте и отметил, что все больше этих дронов летают с направленными антеннами для передачи видео.

Характеристики "Молнии":

Производитель: Atlant Aero, Россия.

Двигатель: один электромотор в "Молнии-1"; два электромотора в "Молнии-2".

Боевая нагрузка: около 3,6 килограммов в первой версии; 3 – 5 килограммов во второй.

Дальность: до 50 километров в первой версии; около 30 – 80 километров во второй.

Скорость: до 160 километров в час.

Высота: до 2000 метров в "Молнии-2".



Характеристки дрона "Молния" / Инфографика 24 Канала

"Италмас" ("Изделие-54"): характеристики, применение – что известно о главном крыле фронта?

"Италмас" впервые заметили в Украине осенью 2023 года. Дроны типа "Изделие-54" или "Италмас" появились над Украиной именно тогда, а в ночь на 22 – 23 октября 2023 года они атаковали Киевскую область. Впоследствии этот тип дронов регулярно атаковал приграничные регионы Украины.

К теме Гибрид "Шахеда" и "Ланцета": чем опасен для Украины новый российский дрон "Италмас"

"Италмас" – это упрощенный дрон типа "летающее крыло", дешевле и проще "Шахеда", с меньшей боевой частью. По тылу "Италмас" применяют именно как более дешевый инструмент террора и истощения ПВО: он летит ниже Shahed, его труднее обнаружить, а в 2025 – 2026 годах россияне снова начали использовать его против Сумской области.

Характеристики "Италмас":

Производитель: ZALA AERO Group, ООО ЦСТ, Aeroscan, Россия.

Двигатель: ДВС.

Боевая часть: 15 – 25 килограммов.

Дальность: 200 километров.

Скорость: 120 – 150 километров в час.



Характеристки БПЛА "Италмас" / Инфографика 24 Канала

"Гербера": применение, характеристики, дальность – пенопластовая ложная цель и инструмент для атаки на Польшу

"Гербера" – стала широко известной осенью 2024 года. Этот упрощенный, более дешевый пенопластовый вариант "Шахеда" начал дополнять российские атаки. Отдельным эпизодом стал залет "Гербер" в Польшу в сентябре 2025 года.

К теме Европейская "Стена дронов" против России: какой будет роль Украины на восточном фланге НАТО

Обратите внимание! В ночь на 10 сентября 2025 года Россия осуществила массированную атаку беспилотниками по Украине, во время которой часть дронов зашла в воздушное пространство Польши. Речь идет примерно о 19 ударных БПЛА, пересекших границу НАТО, несколько из них были уничтожены силами Альянса над территорией Польши. Москва заявила, что не планировала ударов по Польше. Впрочем, в Варшаве в это не верят: глава МИД Радослав Сикорский отметил, что российские дроны попали в польское воздушное пространство намеренно, а не случайно.

"Гербера" используется прежде всего как ложная цель и разведдрон. Их запускают, чтобы перегрузить ПВО, заставить тратить ракеты на дешевую цель и отвлекать внимание от настоящих "Шахедов". По тылу "Гербера" опасна не столько боевой частью, сколько массовостью: ее запускают в больших обстрелах для истощения противовоздушной обороны, а отдельные модификации уже несут легкие заряды или разведоборудование. По состоянию на 2026 год это одно из ключевых дешевых российских средств для давления на украинский тыл и для создания ложных целей в смешанных атаках.

Характеристики "Герберы":

Производитель: МЭЗ Алабуга, Россия.

Двигатель: DLE60.

Использование: как ложная цель или для разведки; у части версий есть БЧ до 5 килограммов.

Дальность: 600 километров (в зависимости от версии и нагрузки).

Скорость: 160 километров в час.

Высота: до 3000 метров.

Размах крыла: 2,5 метра.



Характеристки БПЛА "Гербера" / Инфографика 24 Канала

В 2026 году российская дроновая война окончательно вышла за пределы одной модели или одного сценария: "Шахеды" превращаются в носители для других средств поражения, а "Ланцеты", "Герберы", "Молнии" и новые модификации все чаще выполняют не только боевую, но и психологическую и изнурительную функцию. Как следует из нашей статьи, враг последовательно тестирует способы обойти ПВО, РЭБ и даже изменить саму логику воздушных ударов – от массированных атак по тылу до точечных ударов по фронту и попыток запугать крупные города.

Для Украины это означает, что противодействие должно быть не точечным, а системным: с развитием перехватчиков, РЭБ, разведки, дешевых средств борьбы и постоянного обновления тактики. В этой войне побеждает не только тот, кто имеет больше дронов, а тот, кто быстрее адаптируется к новым угрозам, и именно поэтому темпы модернизации российских БПЛА не менее важны, чем сам факт их применения.