О кодификации новой системы сообщил "Милитарный" со ссылкой на компанию ROBONEERS. Производитель предлагает готовый боевой комплекс, в состав которого входят наземная платформа, дистанционно управляемый модуль "Шабля Mk.19 (М)" и гранатомет. Благодаря этому заказчик получает не отдельные компоненты, которые необходимо интегрировать, а уже сформированную систему вооружения.

Что умеет новый боевой НРК

"ШаРись PRO Mk.19 (М)" предназначен для ударных задач и огневой поддержки военных. На роботизированной платформе устанавливается дистанционно управляемый боевой модуль с 40-мм автоматическим гранатометом украинского производства AGL-53 или американским Mk 19 либо его аналогом.

Заявленная эффективная дальность поражения составляет до 1500 метров. При этом оператор может управлять боевым модулем дистанционно, не находясь непосредственно возле оружия.

По информации производителя, гусеничная платформа имеет запас хода от 70 до 85 километров на твердом покрытии и до 35 километров на пересеченной местности. Комплекс может работать до пяти часов, хотя фактическая автономность будет зависеть от условий эксплуатации.

Конструкция также предусматривает возможность переоборудования платформы для других задач, в частности разведки, логистики и огневой поддержки.

Почему новая "ШаРись" отличается от обычной "Рись"

Главная особенность нового комплекса заключается в интеграции платформы и вооружения. ROBONEERS предлагает не просто наземного робота, на который можно установить боевой модуль, а готовую конфигурацию с автоматическим гранатометом.

Сама платформа "Рись PRO" уже используется украинскими военными для выполнения различных задач. В частности, производитель сообщал об эвакуации раненого с помощью этого НРК, несмотря на подрыв на мине и атаку FPV-дрона.

Ранее 24 Канал также рассказывал о боевом НРК, который помогал удерживать позицию в течение 45 дней. Длительное применение наземных роботов для огневой поддержки демонстрирует, как постепенно расширяется их роль на передовой.