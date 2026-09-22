Про кодифікацію нової системи повідомив "Мілітарний" із посиланням на компанію ROBONEERS. Виробник пропонує готовий бойовий комплекс, до складу якого входять наземна платформа, дистанційно керований модуль "Шабля Mk.19 (М)" та гранатомет. Завдяки цьому замовник отримує не окремі компоненти, які потрібно інтегрувати, а вже сформовану систему озброєння.

Що вміє новий бойовий НРК

"ШаРись PRO Mk.19 (М)" призначений для ударних завдань і вогневої підтримки військових. На роботизованій платформі встановлюють дистанційно керований бойовий модуль із 40-мм автоматичним гранатометом українського виробництва AGL-53 або американським Mk 19 чи його аналогом.

Заявлена ефективна дальність ураження становить до 1500 метрів. При цьому оператор може керувати бойовим модулем дистанційно, не перебуваючи безпосередньо біля зброї.

За інформацією виробника, гусенична платформа має запас ходу від 70 до 85 кілометрів на твердому покритті та до 35 кілометрів на пересіченій місцевості. Комплекс може працювати до п'яти годин, хоча фактична автономність залежатиме від умов експлуатації.

Конструкція також передбачає можливість переобладнання платформи для інших завдань, зокрема розвідки, логістики та вогневої підтримки.

Чим відрізняється нова ШаРись від звичайної Рисі

Головна особливість нового комплексу полягає в інтеграції платформи та озброєння. ROBONEERS пропонує не лише наземний робот, на який можна встановити бойовий модуль, а готову конфігурацію з автоматичним гранатометом.

Сама платформа "Рись PRO" уже використовується українськими військовими для виконання різних завдань. Зокрема, виробник повідомляв про евакуацію пораненого за допомогою цього НРК, попри підрив на міні та атаку FPV-дрона.

Раніше 24 Канал також розповідав про бойовий НРК, який допомагав утримувати позицію протягом 45 днів. Тривале застосування наземних роботів для вогневої підтримки демонструє, як поступово розширюється їхня роль на передовій.