Впервые этот двухместный истребитель поднялся в воздух в мае 2026 года, сообщила "Ростех".

Что известно о Су-57Д

По планам россиян Су-57Д должен решать две основные задачи:

отработка в учебных целях специальных режимов пилотирования, которые невозможно воспроизвести на наземных тренажерах;

использование истребителя в качестве воздушного пункта управления БПЛА.

Это важно для управления такими высокоинтеллектуальными комплексами, как "Охотник", а также роевыми и групповыми системами, когда внимание основного пилота и экипажа сосредоточено на выполнении главной боевой задачи,

– заявили в конструкторском бюро.

Кроме того, на базе двухместной модификации, как утверждается, будет проводиться апробация боевого искусственного интеллекта, над созданием которого сейчас работают в Объединенной авиастроительной корпорации.

Напомним, что в мае были опубликованы фотографии этого истребителя, на которых видна заметно увеличенная кабина и удлиненный фонарь.

Собственно, идея двухместного варианта Су-57 не нова – она еще ранее прорабатывалась в рамках российско-индийской программы FGFA (Fifth-Generation Fighter Aircraft). В 2010-х годах российская ОАК и индийская Hindustan Aeronautics Limited договорились о совместной разработке.