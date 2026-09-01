Вперше цей двомісний винищувач підняли у повітря у травні 2026 року, заявив Ростех.
Що відомо про Су-57Д
У планах росіян Су-57Д повинен вирішувати 2 основні завдання:
- відпрацювання у навчальних цілях спеціальних режимів пілотування, які неможливо відтворити на наземних тренажерах;
- використання винищувача як повітряний пункт управління БпЛА.
Це важливо для управління такими високоінтелектуальними комплексами, як "Мисливець", а також роєвими та груповими системами, коли увага основного пілота та екіпажу зосереджена на виконанні головного бойового завдання,
– заявили у конструкторському бюро.
Крім того, на базі двомісної модифікації, як стверджується, вестиметься апробація бойового штучного інтелекту, створенням якого зараз займаються в Об'єднаній авіабудівній корпорації.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Нагадаємо, що у травні публікували фото цього винищувача, на якому видно помітно збільшену кабіну та подовжений ліхтар.
Власне, ідея двомісного варіанту Су-57 не нова – вона ще раніше опрацьовувалася в межах російсько-індійської програми FGFA (Fifth-Generation Fighter Aircraft). У 2010-х роках російська ОАК та індійська Hindustan Aeronautics Limited домовилися про спільне розроблення.