Об этом пишет Bloomberg. Издание пообщалось с представителями украинских оборонных компаний и рекрутинговых агентств и выяснило, что дефицит квалифицированных кадров становится одним из главных препятствий для дальнейшего развития украинского defense tech.

Украинская оборонная отрасль выросла, но вместе с ней вырос и кадровый дефицит

Еще несколько лет назад украинский оборонно-промышленный комплекс в значительной степени ассоциировался с большими государственными предприятиями, тогда как сегодня наряду с ними работают тысячи частных компаний, стартапов и небольших производств. Они создают дроны, роботизированные комплексы, системы РЭБ, средства связи и другие технологии.

Масштаб этого роста хорошо виден по цифрам. По данным Рады оружейников, которые ранее приводил "Милитари 24" в материале о том, как украинская оборонная отрасль выросла до 50 миллиардов долларов, в секторе непосредственно работают сотни тысяч человек, а более половины вооружения, которое используют Силы обороны, уже производят в Украине. В то же время производственные возможности украинской дронной отрасли оцениваются в миллионы аппаратов в год.

На этом фоне проблема с кадрами выглядит особенно парадоксально. Предприятия продолжают открывать новые производственные линии, получают заказы и пытаются наращивать объемы выпуска, но количество специалистов, способных обеспечить этот рост, увеличивается медленнее.

Именно поэтому вопрос кадров постепенно превращается из проблемы отдельных компаний в проблему всей отрасли.

Труднее всего найти тех, кто создает новое оружие

В производственном цехе всегда можно научить человека выполнять определенную операцию, особенно если речь идет о сборке уже отработанного изделия. С инженерами все совсем иначе, ведь человек, который должен спроектировать электронику, разработать антенну, рассчитать конструкцию или построить технологический процесс, не появляется после нескольких недель обучения.

Особенно острый дефицит – в области разработчиков аппаратного обеспечения, специалистов по радиочастотам и антеннам, химиков и производственных инженеров. По некоторым из этих специальностей рекрутеры фактически знают всех кандидатов, оставшихся доступными на украинском рынке.

Поэтому обычный поиск через вакансии постепенно теряет смысл. Компаниям приходится переманивать людей, которые уже работают у конкурентов, предлагая им более высокие зарплаты, жилье и другие условия.

По словам вице-президента Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Сергея Высоцкого, в одном из случаев производственному менеджеру предложили зарплату в три раза выше прежней и оплату жилья.

Другие предприятия пытаются вернуть на работу даже опытных специалистов, которые уже вышли на пенсию.

Рекрутеры называют такую ситуацию "внутренним каннибализмом", поскольку компании все чаще конкурируют не столько за рынок труда, сколько друг с другом за одну и ту же небольшую группу специалистов.

От инженера зависит скорость развития украинских инноваций

Для украинской оборонной промышленности это особенно опасно из-за характера современной войны, ведь технологии на фронте меняются очень быстро. Решение, которое было актуально несколько месяцев назад, может уже не соответствовать новым угрозам.

Именно поэтому Украина постоянно меняет конструкцию и возможности своих беспилотников, систем РЭБ и средств противодействия российским дронам. Например, после появления реактивных ударных беспилотников украинские разработчики начали создавать новый класс перехватчиков, а "Милитари 24" уже рассказывал о боевых испытаниях первых реактивных дронов-перехватчиков.

В таком случае между запросом с фронта и готовым решением стоит не только завод, а целая команда инженеров, которая должна понять проблему, изменить конструкцию, проверить ее и подготовить новое изделие к производству.

Именно поэтому дефицит специалистов напрямую влияет на скорость военных инноваций. Если нужного специалиста нет, компания может иметь финансирование, компоненты и заказы, но все равно не успеть реализовать идею в нужный момент.

Эта особенность хорошо объясняет, почему украинский defense tech так сильно зависит от способности быстро обучаться и изменять готовые решения. "Милитари 24" ранее писал о том, как украинские технологии дронов меняются буквально за несколько месяцев, и именно этот темп сегодня становится одним из главных конкурентных факторов Украины.

Создать прототип – это мало, нужно масштабировать

Есть еще один момент, что часто остается за кадром, когда говорят об украинских военных технологиях.

Создать прототип и запустить его в серийное производство – это совершенно разные задачи.

На этапе прототипа команда может работать почти вручную, постоянно изменяя конструкцию и исправляя недостатки. Когда же нужно производить тысячи или сотни тысяч изделий, необходимо создать стабильный технологический процесс, наладить контроль качества и обеспечить повторяемость результата. Именно здесь нужны инженеры-технологи и инженеры-производственники.

Поэтому компания может найти достаточное количество сборщиков, но все равно не иметь возможности быстро увеличить выпуск. Как отмечают представители отрасли, дефицит менеджеров по производству и инженеров-технологов становится одним из главных ограничений для масштабирования.

Эту проблему хорошо видно и на примере украинской ПВО. Как ранее сообщал "Милитари 24", Brave1 уже определил разработку новых средств ПВО в числе приоритетных направлений, однако между созданием технологии и ее масштабированием может пройти значительное время, особенно когда речь идет о сложных ракетных системах.

Таким образом, "узким местом" становится не только изобретатель, придумывающий новую технологию, но и специалист, способный превратить эту технологию в стабильное серийное производство.

Оборонная промышленность вынуждена конкурировать за кадры с гражданским сектором

Дефицит усугубляется еще и тем, что оборонные компании работают на том же рынке труда, что и гражданские технологические предприятия.

Для инженера или программиста работа в оборонной компании может означать значительно более высокую ответственность, более длительный рабочий день и работу на предприятии, которое потенциально может стать целью российского удара.

Поэтому сам факт наличия большого количества вакансий еще не означает, что компания легко найдет сотрудника.

В июле 2026 года на вакансии в сфере defense tech на DOU в среднем поступало от 1,5 до 3,8 заявок. Для многих гражданских IT-должностей этот показатель был значительно выше.

Оборонные предприятия пытаются компенсировать это зарплатами. Почти девять из десяти компаний, участвовавших в опросе CORE Team, повышали оплату труда в течение предыдущего года.

Но деньги могут переманить уже готового инженера, однако они не способны быстро подготовить нового.

Поэтому компании начинают готовить специалистов самостоятельно

Когда на рынке не хватает готовых специалистов, остается другой путь – нанимать людей без опыта и обучать их внутри компании.

Для производственных профессий это вполне рабочая модель. Представительница Vyriy Drone рассказала Bloomberg, что у компании есть собственная академия, где людей без технического опыта готовят к работе на производстве, а впоследствии часть сотрудников может вырасти до руководителей и тимлидов.

Этот подход позволяет постепенно увеличивать кадровый резерв, однако у него есть очевидное ограничение: сложного инженера за несколько недель не подготовишь. Для этого нужны годы обучения и практики.

Именно поэтому украинские компании все чаще обращают внимание на университеты.

Новое поколение инженеров должно прийти из университетов

После начала полномасштабной войны украинские университеты начали запускать или возобновлять образовательные программы, связанные с оборонными технологиями.

Показателен пример магистерской программы по беспилотным летательным аппаратам в Киевской школе экономики. По словам ее руководителя Ивана Остроумова, все 32 выпускника одного из первых выпусков сразу нашли работу в индустрии беспилотников.

Это показывает, насколько большой спрос. Но в то же время демонстрирует и масштаб проблемы, ведь количество выпускников пока не соответствует потребностям отрасли.

По данным правительства, в 2025 году лишь 671 студент в Украине поступил на бакалавриат по специальности "аэрокосмическая инженерия", которая охватывает, в частности, компетенции, необходимые для производства дронов и ракет. Еще 464 студента выбрали химическую инженерию, специалисты по которой также востребованы в оборонном секторе.

На фоне стремительного роста украинской оборонной промышленности эти цифры выглядят небольшими.

Технологии становятся все сложнее, а вместе с ними растет потребность в кадрах

Украина постепенно переходит от простых и дешевых систем к все более сложным технологическим решениям, и это только усугубит кадровую проблему.

Сегодня украинские компании уже разрабатывают дроны с искусственным интеллектом, автономные системы, роботизированные платформы и новые средства перехвата. По данным, которые ранее приводил "Милитари 24" в материале о развитии ИИ на фронте, более 200 украинских компаний работают над дронами с использованием искусственного интеллекта, а десятки таких систем уже применяются военными.

Еще несколько лет назад для многих украинских производителей главной задачей было просто научиться стабильно собирать дроны. Теперь им нужно разрабатывать системы машинного зрения, автономного управления, сложной электроники и защищенной связи.

Это означает, что потребность в инженерах будет только расти.

Причем речь идет не только о людях, которые создают новое изделие. Нужны специалисты, которые смогут интегрировать его в существующую систему, наладить производство, проверить качество и быстро внести изменения после получения опыта с фронта.

Украинское технологическое преимущество начинается с людей

В этом и заключается главный парадокс украинского defense tech.

Украина пытается компенсировать нехватку людей на поле боя технологиями, поэтому создает все больше беспилотников, роботов и автономных систем. "Милитари 24" уже писал об украинских наземных роботизированных комплексах, которые постепенно берут на себя задачи, что ранее выполняли военные.

Но для того, чтобы заменить человека машиной, сначала нужен человек, который эту машину создаст.

Именно поэтому кадровый дефицит может стать одним из самых серьезных вызовов для украинской оборонной промышленности в ближайшие годы. Финансирование можно увеличить, производственные помещения можно построить, а оборудование можно закупить, но подготовка инженера занимает значительно больше времени.

И если Украина хочет сохранить темп технологических изменений, ставший одним из ее главных преимуществ в этой войне, вопрос подготовки таких специалистов нужно решать уже сейчас.

Ведь следующее технологическое преимущество Украины может зависеть не от того, сколько дронов способна изготовить промышленность, а от того, сколько инженеров сможет придумать, спроектировать и запустить в производство следующую версию этого дрона.