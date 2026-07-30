О расширении сотрудничества компаний сообщило румынское издание Ziarul Financiar со ссылкой на заявление OVES Enterprise. На новой площадке планируется объединить украинский опыт серийного производства и боевого применения дронов с румынскими технологиями автономного управления и искусственного интеллекта.

От FPV-дронов до перехватчиков

На первом этапе предприятие в Клуж-Напоке будет выпускать три категории беспилотников: FPV-дроны, дроны-перехватчики и разведывательные аппараты.

Первые системы, изготовленные в Румынии, планируется публично представить осенью. Тогда же они должны перейти к испытаниям и демонстрациям для потенциальных заказчиков.

В дальнейшем производственный портфель может быть расширен до 27 моделей. Конкретный перечень беспилотников, их характеристики и названия компания пока не раскрывает. Расширение будет зависеть от заказов и развития оборонных программ Румынии и других европейских стран.

Украина передаст производственный опыт

EDRONE будет отвечать за передачу технологических процессов и опыта, полученного в ходе серийного выпуска беспилотников в Украине.

Речь идет не только о конструкциях дронов. Румынские сотрудники должны пройти обучение по производственным процессам, сборке и подготовке отдельных моделей к применению. Первоначальная команда предприятия будет насчитывать около 30 человек.

OVES Enterprise будет координировать работу румынской площадки, технологическую интеграцию и адаптацию систем к требованиям заказчиков. Необходимая для начала работы инфраструктура уже существует, поэтому партнеры не ожидают значительных стартовых инвестиций.

Дроны получат Nemesis AI

В производимые в Румынии дроны планируется интегрировать платформу Nemesis AI, разработанную OVES Enterprise.

По заявлению румынской компании, система поддерживает автоматическое обнаружение, классификацию, сопровождение и фиксацию целей. Также заявлены функции терминального наведения и анализа обстановки.

В то же время компании не уточняют, какие именно модели получат полный набор этих возможностей и насколько автономным будет применение вооруженных платформ. Также пока не обнародованы результаты испытаний Nemesis AI в составе конкретных беспилотников.

Мощность планируется увеличить в 15 раз

На начальном этапе завод рассчитан примерно на тысячу беспилотников в месяц.

В среднесрочной перспективе OVES Enterprise и EDRONE намерены довести выпуск до 10–15 тысяч аппаратов ежемесячно. Однако масштабирование будет зависеть от реальных контрактов и потребностей оборонных программ.

Предприятие должно охватывать интеграцию комплектующих, установку электронных систем, конфигурацию, испытания и подготовку дронов к выполнению задач. В то же время в сообщении не указан уровень локализации деталей и доля компонентов, которые будут производиться непосредственно в Румынии.

Производство будет работать и для Украины

Партнеры рассматривают румынскую площадку как производственную базу для внутреннего рынка, других европейских стран и нужд Украины.

Для EDRONE это возможность масштабировать производство в пределах Европейского Союза и использовать украинские наработки в европейских оборонных программах. Румыния, в свою очередь, получит доступ к технологическим процессам, которые уже прошли проверку в условиях войны.

Запуск предприятия также демонстрирует изменение роли украинского оборонно-промышленного комплекса. Украинские компании уже не только привлекают иностранные комплектующие и инвестиции, но и экспортируют в страны НАТО собственные производственные процессы, программное обеспечение и накопленный боевой опыт. В частности, недавно Зеленский пообещал заключить соглашение о развертывании производства беспилотных систем в Великобритании, а также начнется производство украинских дронов в Дании.