О расширении сотрудничества компаний сообщило румынское издание Ziarul Financiar со ссылкой на заявление OVES Enterprise. На новой площадке планируется объединить украинский опыт серийного производства и боевого применения дронов с румынскими технологиями автономного управления и искусственного интеллекта.
От FPV-дронов до перехватчиков
На первом этапе предприятие в Клуж-Напоке будет выпускать три категории беспилотников: FPV-дроны, дроны-перехватчики и разведывательные аппараты.
Первые системы, изготовленные в Румынии, планируется публично представить осенью. Тогда же они должны перейти к испытаниям и демонстрациям для потенциальных заказчиков.
В дальнейшем производственный портфель может быть расширен до 27 моделей. Конкретный перечень беспилотников, их характеристики и названия компания пока не раскрывает. Расширение будет зависеть от заказов и развития оборонных программ Румынии и других европейских стран.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Украина передаст производственный опыт
EDRONE будет отвечать за передачу технологических процессов и опыта, полученного в ходе серийного выпуска беспилотников в Украине.
Речь идет не только о конструкциях дронов. Румынские сотрудники должны пройти обучение по производственным процессам, сборке и подготовке отдельных моделей к применению. Первоначальная команда предприятия будет насчитывать около 30 человек.
OVES Enterprise будет координировать работу румынской площадки, технологическую интеграцию и адаптацию систем к требованиям заказчиков. Необходимая для начала работы инфраструктура уже существует, поэтому партнеры не ожидают значительных стартовых инвестиций.
Дроны получат Nemesis AI
В производимые в Румынии дроны планируется интегрировать платформу Nemesis AI, разработанную OVES Enterprise.
По заявлению румынской компании, система поддерживает автоматическое обнаружение, классификацию, сопровождение и фиксацию целей. Также заявлены функции терминального наведения и анализа обстановки.
В то же время компании не уточняют, какие именно модели получат полный набор этих возможностей и насколько автономным будет применение вооруженных платформ. Также пока не обнародованы результаты испытаний Nemesis AI в составе конкретных беспилотников.
Мощность планируется увеличить в 15 раз
На начальном этапе завод рассчитан примерно на тысячу беспилотников в месяц.
В среднесрочной перспективе OVES Enterprise и EDRONE намерены довести выпуск до 10–15 тысяч аппаратов ежемесячно. Однако масштабирование будет зависеть от реальных контрактов и потребностей оборонных программ.
Предприятие должно охватывать интеграцию комплектующих, установку электронных систем, конфигурацию, испытания и подготовку дронов к выполнению задач. В то же время в сообщении не указан уровень локализации деталей и доля компонентов, которые будут производиться непосредственно в Румынии.
Производство будет работать и для Украины
Партнеры рассматривают румынскую площадку как производственную базу для внутреннего рынка, других европейских стран и нужд Украины.
Для EDRONE это возможность масштабировать производство в пределах Европейского Союза и использовать украинские наработки в европейских оборонных программах. Румыния, в свою очередь, получит доступ к технологическим процессам, которые уже прошли проверку в условиях войны.
Запуск предприятия также демонстрирует изменение роли украинского оборонно-промышленного комплекса. Украинские компании уже не только привлекают иностранные комплектующие и инвестиции, но и экспортируют в страны НАТО собственные производственные процессы, программное обеспечение и накопленный боевой опыт. В частности, недавно Зеленский пообещал заключить соглашение о развертывании производства беспилотных систем в Великобритании, а также начнется производство украинских дронов в Дании.