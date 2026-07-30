Про розширення співпраці компаній повідомило румунське видання Ziarul Financiar із посиланням на заяву OVES Enterprise. На новому майданчику планують поєднати український досвід серійного виробництва та бойового застосування дронів із румунськими технологіями автономного керування і штучного інтелекту.

Від FPV-дронів до перехоплювачів

На першому етапі підприємство у Клуж-Напоці випускатиме три категорії безпілотників: FPV-дрони, дрони-перехоплювачі та розвідувальні апарати.

Перші виготовлені в Румунії системи планують показати публічно восени. Тоді ж вони мають перейти до випробувань і демонстрацій для потенційних замовників.

Надалі виробничий портфель можуть розширити до 27 моделей. Конкретний перелік безпілотників, їхні характеристики та назви компанії поки не розкривають. Розширення залежатиме від замовлень і розвитку оборонних програм Румунії та інших європейських країн.

Україна передасть виробничий досвід

EDRONE відповідатиме за передачу технологічних процесів і досвіду, отриманого під час серійного випуску безпілотників в Україні.

Йдеться не лише про конструкції дронів. Румунські працівники мають пройти навчання з виробничих процесів, складання та підготовки окремих моделей до застосування. Початкова команда підприємства налічуватиме близько 30 людей.

OVES Enterprise координуватиме роботу румунського майданчика, технологічну інтеграцію та адаптацію систем до вимог замовників. Необхідна для початку роботи інфраструктура вже існує, тому партнери не очікують значних стартових інвестицій.

Дрони отримають Nemesis AI

У вироблені в Румунії дрони планують інтегрувати платформу Nemesis AI, розроблену OVES Enterprise.

За заявою румунської компанії, система підтримує автоматизоване виявлення, класифікацію, супроводження та фіксацію цілей. Також заявлені функції термінального наведення й аналізу обстановки.

Водночас компанії не уточнюють, які саме моделі отримають повний набір цих можливостей і наскільки автономним буде застосування озброєних платформ. Також поки не оприлюднено результатів випробувань Nemesis AI у складі конкретних безпілотників.

Потужність хочуть збільшити у 15 разів

На початковому етапі завод розрахований приблизно на тисячу безпілотників на місяць.

У середньостроковій перспективі OVES Enterprise та EDRONE хочуть довести випуск до 10 – 15 тисяч апаратів щомісяця. Однак масштабування залежатиме від реальних контрактів і потреб оборонних програм.

Підприємство має охоплювати інтеграцію комплектуючих, встановлення електронних систем, конфігурацію, випробування та підготовку дронів до виконання завдань. Водночас у повідомленні не вказано рівень локалізації деталей і частку компонентів, які виготовлятимуть безпосередньо в Румунії.

Виробництво працюватиме і для України

Партнери розглядають румунський майданчик як виробничу базу для внутрішнього ринку, інших європейських держав і потреб України.

Для EDRONE це можливість масштабувати випуск усередині Європейського Союзу та використовувати українські напрацювання у європейських оборонних програмах. Румунія натомість отримає доступ до технологічних процесів, які вже пройшли перевірку в умовах війни.

Запуск підприємства також показує зміну ролі українського оборонно-промислового комплексу. Українські компанії вже не лише залучають іноземні комплектуючі та інвестиції, а й експортують до країн НАТО власні виробничі процеси, програмне забезпечення та накопичений бойовий досвід. Зокрема, нещодавно Зеленський пообіцяв укласти угоду щодо розгортання виробництва безпілотних систем у Великій Британії, також почнеться виробництво українських дронів у Данії.