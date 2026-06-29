Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, способен ли Як-130М выполнить задачи, поставленные перед ним россиянами. Он рассказал, чем может быть опасен этот самолет.

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Способна ли Россия наладить серийное производство Як-130М?

Криволап подчеркнул, что в других странах мира пытались создать подобные самолеты, которые бы сочетали в себе характеристики учебного самолета, легкого штурмовика и легкого истребителя. Украина даже рассматривала возможность приобретения бразильских самолетов Super Tucano, но они достаточно дорогие.

"Як-130М может нести нагрузку около 2,5 тонны. Это даже слишком много для таких целей, как "Лютый" или FirePoint-1. Думаю, что из этого ничего хорошего не выйдет, потому что этот самолет может быстро летать, быстро что-то доставать и запускать ракеты. Но это будет довольно дорогое удовольствие — уничтожение дронов с помощью ракет", — пояснил авиаэксперт.

Представляет ли вражеский Як-130М угрозу для украинских дронов: смотрите видео

Россияне пытаются использовать на этих самолетах ракеты Р-73 и Р-77, их вес составляет 150 и 250 килограммов. Однако для таких целей, по его мнению, эти ракеты слишком мощные, и для поражения дронов нужны значительно более дешёвые системы.

Россияне с самолетом Як-130М возится уже лет 10 или 15. Они давно пытаются его запустить, но всё откладывают. В то же время, если противник будет выпускать эти самолеты серийно, несмотря на стоимость поражения, то они могут стать проблемой,

– отметил Константин Криволап.

Эти самолеты способны, как отметил авиаэксперт, разгоняться до скорости 850–900 километров в час и примерно 2–3 часа летать в таком режиме патрулирования. Кроме того, они оснащены довольно неплохим современным радаром.

Однако совокупность характеристик не свидетельствует о том, что Як-130М станет сверхэффективным самолетом, ведь с его помощью россияне не смогут перекрыть все воздушное пространство. Ведь, по его мнению, у них вряд ли есть возможности запустить серийное производство этого самолета.

Вероятно, предположил Криволап, Россия изготовит определенное количество машин, которые смогут летать, например, над Московской областью. Однако это будет достаточно рискованно для населения.

Отметим, что 25 июня Россия провела первый полет модернизированного Як-130М на Иркутском авиационном заводе, входящем в состав "Ростеха". Полет длился примерно 50 минут и проходил со скоростью самолета до 600 километров в час на высоте до 2000 метров. Россияне утверждают, что "полетная задача была выполнена полностью и замечаний к самолету нет".