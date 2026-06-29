Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, чи здатний Як-130М виконати завдання, які йому поставили росіяни. Він розкрив, чим може бути небезпечним цей літак.

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Чи здатна Росія налагодити серійне виробництво Як-130М?

Криволап наголосив, що в інших країнах світу намагалися створити подібні літаки, які б поєднували характеристики навчального, легкого штурмовика та легкого винищувача. Україна навіть розглядала придбання бразильських літаків Super Tucano, але вони досить дорогі.

"Як-130М може нести навантаження близько 2,5 тонни. Це навіть забагато для таких цілей, як "Лютий" або FirePoint-1. Думаю, що з цього нічого гарного не вийде, тому що цей літак може швидко летіти, швидко щось діставати і запускати ракети. Але це буде досить дороге задоволення – знищення дронів за допомогою ракет", – пояснив авіаексперт.

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Росіяни намагаються використовувати на цих літаках ракети Р-73 та Р-77, вони мають вагу 150 та 250 кілограмів. Проте для таких цілей, на його думку, ці ракети занадто потужні, і для ураження дронів потрібні значно дешевші системи.

Росіяни з літаком Як-130М носяться вже років 10 чи 15. Вони давно намагаються його запустити, але все відкладають. Водночас якщо ці літаки противник випускатиме серійно, незважаючи на вартість ураження, то вони можуть стати проблемою,

– зауважив Костянтин Криволап.

Ці літаки здатні, як відзначив авіаекперт, розганятися зі швидкістю 850 – 900 кілометрів на годину і приблизно 2 – 3 години літати в такому режимі патрулювання. Також вони мають доволі непоганий сучасний радар.

Проте вся сукупність характеристик не свідчить про те, що Як-130М буде суперефективним літаком, адже ним росіяни не зможуть перекрити увесь повітряний простір. Адже навряд чи вони мають спроможності, на його думку, поставити виробництво літака на серію.

Ймовірно, припустив Криволап, Росія зробить певну кількість машин, які зможуть літати, наприклад, над Московською областю. Однак це буде досить, ризиковано для населення.

Зазначимо, що Росія 25 червня провела перший політ модернізованого Як-130М на Іркутському авіаційному заводі, який входить до складу "Ростеху". Політ тривав приблизно 50 хвилин і проходив зі швидкістю літака до 600 кілометрів на годину на висоті до 2000 метрів. Росіяни стверджують, що "політне завдання було виконано повністю і зауважень до літака немає".