Об этом пишет The Telegraph.

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Как Великобритания будет перенимать опыт Украины для создания подразделения дронов?

Великобритания создает новую военную целевую группу, которая будет заниматься ускоренным внедрением беспилотников и автономных систем в Вооруженных силах. Новое подразделение призвано помочь армии быстрее реагировать на современные угрозы, прежде всего со стороны России.

Как сообщает The Telegraph, создание группы предусмотрено новым Планом оборонных инвестиций (Defence Investment Plan). Документ предусматривает выделение 5 миллиардов фунтов стерлингов на развитие беспилотных технологий и автономного вооружения.

Новое подразделение частично создается по примеру украинских Сил беспилотных систем, которые стали отдельным родом войск. В то же время британская модель будет отличаться: в состав группы войдут военнослужащие армии, Королевского флота, Военно-воздушных сил и морской пехоты, а руководить ею будет старший офицер.

Основная задача подразделения – объединить людей, технологии и данные для быстрого внедрения современных решений на поле боя. В Министерстве обороны Великобритании отмечают, что многие нововведения основаны именно на уроках, извлеченных в ходе войны России против Украины.

Инвестиционный план также предусматривает масштабное обновление вооружения. К 2030 году вертолетные подразделения Apache получат 24 вооруженных беспилотника для совместных боевых операций. Для сухопутных войск выделят 50 миллионов фунтов на закупку ударных FPV-дронов, беспилотников-перехватчиков и наземных роботизированных платформ для логистики и выполнения боевых задач. В то же время в военно-морских силах планируют постепенно заменить часть крупных кораблей более дешевыми платформами, которые смогут управлять морскими беспилотниками.

В британском Минобороны отмечают, что война в Украине продемонстрировала решающую роль беспилотников в современных боевых действиях. Именно поэтому новая оперативная группа должна обеспечить быстрое внедрение новых технологий в войсках без многолетних процедур традиционных оборонных закупок.

Напомним, Украина впервые официально разрешила экспорт готовых боевых беспилотников собственного производства. Компания F-Drones получила разрешение на поставку ударных дронов F10 в США, а первая партия уже пересекла государственную границу. Это стало первым в истории случаем официального экспорта украинских готовых боевых БПЛА.