Про це пише The Telegraph.

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Як Британія буде переймати досвід України для створення підрозділу дронів?

Велика Британія створює нову військову цільову групу, яка займатиметься прискореним впровадженням безпілотників та автономних систем у Збройних силах. Новий підрозділ покликаний допомогти армії швидше реагувати на сучасні загрози, насамперед з боку Росії.

Як повідомляє The Telegraph, створення групи передбачене новим Планом оборонних інвестицій (Defence Investment Plan). Документ передбачає виділення 5 мільярдів фунтів стерлінгів на розвиток безпілотних технологій та автономного озброєння.

Новий підрозділ частково створюють за прикладом українських Сил безпілотних систем, які стали окремим родом військ. Водночас британська модель відрізнятиметься: до складу групи увійдуть військовослужбовці армії, Королівського флоту, Повітряних сил та морської піхоти, а керуватиме нею старший офіцер.

Основне завдання підрозділу – об'єднати людей, технології та дані для швидкого впровадження сучасних рішень на полі бою. У Міністерстві оборони Великої Британії зазначають, що багато нововведень ґрунтуються саме на уроках, отриманих під час війни Росії проти України.

Інвестиційний план також передбачає масштабне оновлення озброєння. До 2030 року вертолітні підрозділи Apache отримають 24 озброєні безпілотники для спільних бойових операцій. Для сухопутних військ виділять 50 мільйонів фунтів на закупівлю ударних FPV-дронів, безпілотників-перехоплювачів і наземних роботизованих платформ для логістики та виконання бойових завдань. Водночас у військово-морських силах планують поступово замінити частину великих кораблів дешевшими платформами, які зможуть керувати морськими безпілотниками.

У британському Міноборони наголошують, що війна в Україні продемонструвала вирішальну роль безпілотників у сучасних бойових діях. Саме тому нова оперативна група має забезпечити швидке впровадження нових технологій у військах без багаторічних процедур традиційних оборонних закупівель.

Нагадаємо, Україна вперше офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотників власного виробництва. Компанія F-Drones отримала дозвіл на постачання ударних дронів F10 до США, а перша партія вже перетнула державний кордон. Це стало першим в історії випадком офіційного експорту українських готових бойових БпЛА.