Комплекс прошел путь от преемника советской "Тунгуски" до целого семейства мобильных, гусеничных, арктических и стационарных средств ПВО. Подробный обзор развития системы и ее потерь опубликовал "Милитарный".

Почему создали "Панцирь"

Разработку комплекса начали в 1990-х годах в тульском Конструкторском бюро приборостроения. Первый опытный образец был представлен в 1995 году, но на вооружение российской армии система была официально принята только в 2012 году.

"Панцирь" должен был прикрывать военные и промышленные объекты, а также позиции дальнобойных комплексов С-300 и С-400 от крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников.

Его главная особенность – сочетание ракетного и пушечного вооружения на одной платформе. Базовый "Панцирь-С1" получил две 30-миллиметровые автоматические пушки и 12 зенитных ракет. Ракеты отвечают за перехват на большей дистанции, а пушки должны работать по целям, которые прорвались ближе.

Как комплекс обнаруживает воздушные цели

Для поиска целей "Панцирь" использует обзорную радиолокационную станцию. После обнаружения объект передается радару сопровождения, который помогает наводить вооружение.

Также комплекс оснащен оптико-электронной системой с телевизионным и тепловизионным каналами. Она позволяет сопровождать цели без постоянной работы обзорного радара или во время помех.

Экипаж базовой машины состоит из командира, оператора и водителя. "Панцири" могут работать отдельно или объединяться в батарею под управлением командного пункта.

Почему базовое шасси стало проблемой

Российские "Панцири-С1" в основном устанавливали на грузовики КамАЗ-6560 с колесной формулой 8×8.

Такое решение сделало комплекс мобильным, но в то же время создало проблемы с проходимостью и устойчивостью. Из-за высоко расположенного боевого модуля и сравнительно узкого шасси машина подвержена повышенному риску опрокидывания.

Для Объединенных Арабских Эмиратов комплексы изготавливали на другой платформе – MAN SX45. Именно ОАЭ стали первым большим заказчиком системы и фактически помогли профинансировать завершение ее разработки.

Как Россия модернизировала "Панцирь"

Первой заметной модернизацией стал "Панцирь-С2". Он получил обновленную радиолокационную станцию, которая быстрее обновляет информацию о воздушной обстановке.

Следующий "Панцирь-СМ" оснастили новым радаром с увеличенной дальностью обнаружения и новыми ракетами. Сам комплекс перенесли на бронированное шасси "Торнадо".

ЗРГК "Панцирь-СМ". Фото: telegra.ph

Для сопровождения сухопутных войск Россия создала гусеничный "Панцирь-СМ-СВ". Его задачей стало прикрытие колонн и дальнобойных комплексов ПВО во время движения и работы на бездорожье.

Отдельно появилась арктическая версия "Панцир-СА". Она построена на двухзвенном гусеничном транспортере и не имеет автоматических пушек, зато получила увеличенный боекомплект ракет.

"Панцирь" переделали специально для борьбы с дронами

Массовое применение беспилотников заставило российских разработчиков создать стационарный "Панцирь-СМД-Е".

В этой версии отказались от 30-миллиметровых пушек. Комплекс может использовать стандартные ракеты или большее количество компактных боеприпасов, рассчитанных на перехват дронов.

Такие модули Россия начала устанавливать на крышах зданий в Москве. Системы ПВО также размещают на специальных башнях вокруг столицы и вблизи резиденций российского руководства.

Однако концентрация комплексов вокруг Москвы оставляет без защиты другие регионы. Ранее "Милитари 24" рассказывал, почему Россия вынуждена стягивать значительную часть ПВО к столице, оставляя стратегические объекты в других областях с минимальным прикрытием.

Антенна радара РЛС-О-Е в составе зенитного комплекса "Панцирь-СМД-Е". Фото: Missiles.Ru

"Панцири" хотят сделать беспилотными

Российские разработчики ищут и более радикальные способы изменить систему. Один из предложенных вариантов предусматривает установку боевого модуля на автономный "КамАЗ".

По замыслу, беспилотные машины могли бы патрулировать определенные районы, а один оператор – управлять сразу несколькими комплексами. "Милитари 24" уже писал об этом проекте в материале о "Панцире" на беспилотном самосвале.

Впрочем, автоматизация шасси не решает основных проблем. Система все равно зависит от своевременного обнаружения цели, стабильной связи, исправных радаров, запаса ракет и правильно построенной сети ПВО.

Сколько "Панцирей" потеряла Россия

По подсчетам мониторингового проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение не менее 40 комплексов семейства "Панцирь". Не менее шести машин повреждены, еще две стали украинскими трофеями.

Украинские силы поражают эти системы на оккупированных территориях, в приграничных областях России и на военных аэродромах. В июле 2026 года военные бригады "Черный лес" провели атаку на "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области.

В ходе других операций украинские дроны уничтожали комплексы в Крыму. Как пояснял военный обозреватель в эфире 24 Канала, потеря дорогостоящих средств ПВО постепенно открывает новые маршруты для последующих ударов.

Украина захватила исправные комплексы

В начале марта 2022 года украинские военные захватили в Николаевской области сразу несколько российских "Панцирей-С1".

Впоследствии в Воздушных силах подтвердили, что один из трофейных комплексов начали использовать против российских войск.

Захват исправных машин также дал украинским специалистам возможность более подробно изучить оборудование, архитектуру системы и ее слабые места.

Уничтоженные российские комплексы ПВО "Панцирь-С1" в войне против Украины. Коллаж "Милитарного".

Почему "Панцирь" не обеспечивает непроницаемую защиту

Комплекс остается опасным средством ближней ПВО, особенно когда работает в составе полноценной системы с внешними радарами и командными пунктами.

Однако сам по себе "Панцирь" не способен покрыть большой район. Украинские беспилотники используют низкую заметность, сложные маршруты и массированное применение. Часть аппаратов прорывается между позициями ПВО, а остальные проводят атаки на сами радары и пусковые установки.

Война превратила "Панцирь" одновременно в охотника за дронами и в приоритетную цель для них. Каждый уничтоженный комплекс ослабляет российское прикрытие и создает новые возможности для последующих ударов.