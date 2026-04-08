Чому Україна не б’є по Москві: виробник дронів чесно відповів

Питання про удари по Москві з'являється щоразу, коли Росія знову б'є по Україні, а українці питають, чому наша відповідь не доходить до самого центру ворожої системи. Але вибір цілей у цій війні залежить не від емоцій, а від того, який удар справді послаблює Росію.

Співзасновник української технологічної компанії Валерій Зарубін в ефірі 24 Каналу пояснив, що дістати Москву можна не лише ракетами, однак зараз пріоритет в іншому. Він сказав, чому Україна не витрачає ресурс на показові удари і які цілі дають значно більший результат.

Удари по Москві і вибір цілей

Москва для Росії лишається найбільш прикритою точкою, бо саме туди стягнули всю ППО, яку тільки могли зібрати. Для Володимира Путіна важливо, щоб війна не доходила ані до нього самого, ані до людей, які живуть у столиці, тому цей напрям закривають особливо щільно. Але це не означає, що таку ціль неможливо дістати.

Я думаю, що все можливо. Питання тільки кількості дронів, тактики і стратегії застосування цих дронів,

– наголосив Зарубін.

Бити по Москві лише для того, щоб показати сам факт такого удару, він не вважає правильним підходом. Якщо в Москві чи Московській області будуть цілі, ураження яких дасть реальний результат, їх битимуть тоді, коли це буде максимально ефективно.

До уваги! 6 – 7 квітня Сили оборони завдали серії ударів по важливих цілях у Росії та в окупованому Криму. Під ураження потрапили нафтоналивний термінал "Шесхарис" у Новоросійську, термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області, порт "Транснефть-Порт Приморськ", а також підприємство "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Окремо українські військові уразили протичовновий літак-амфібію Бе-12 у районі Качі.

У цій війні важить не показовість, а те, наскільки сильно удар послаблює ворога.

Питання тільки навіщо. Зробити якусь популістичну історію, щось показати, що ми можемо пролітати в Москву?

– наголосив Зарубін.

Зараз, за його словами, найкращий результат дають удари по нафтовому транзиту і нафтових шляхах, бо саме вони б'ють по економічній спроможності Росії продовжувати війну.

Сьогодні ми бачимо максимальну ефективність у тому, щоб зупиняти нафтовий транзит, нафтові шляхи. Це суперефективне рішення. Воно точно б'є по економічній спроможності ворога продовжувати цю війну,

– сказав він.

Тому пріоритет віддають не символічним цілям, а тим об'єктам, ураження яких дає відчутний і довший ефект.

