Мільярдер з Канади та його дружина загинули моторошною смертю

Засновника фармацевтичної компанії Apotex Баррі Шермана, який є мільярдером Канади, знайшли мертвим, поруч з ним виявили тіло дружини.

Тіла виявили у підвалі будинку подружжя у Торонто, передає The Globe and Mail.

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Правоохоронці поки не розглядають версію вбивства, однак розслідують обидві смерті як "підозрілі".



Наразі невідомо, чи були на тілах подружжя якісь травми, а також чи були сліди злому будинку.



Будинок подружжя



Статки Шермана оцінювалися в 3,65 мільярда доларів Канади, він перебував на 15 місці серед найбагатших людей країни. Свою компанію чоловік Apotex заснував у 1974 році. Вона стала однією з найбільших виробників ліків у Канаді.



Сенатор Канади Лінда Фрам назвала подружжя Шерман найбільш шанованими членами єврейської спільноти Канади. Вона зазначила, що їхня смерть – горе для всієї громади.