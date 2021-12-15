Таку думку висловив у своєму блозі у виданні "Капітал" політичний аналітик Дмитро Джангіров.

На його думку, рівень шуму навколо цього питання, що виник сьогодні, підтверджує, що Гетьманцев явно наступив українським податковим махінаторам на горло.

У виступах, коментарях та блогах різних вітчизняних ліберальних реформаторів сьогодні розгорнуто цілу кампанію, головним антигероєм якої є голова комітету ВР Данило Гетьманцев та його кроки з блокування скруток ПДВ… Резонанс є, "не більше, ніж оплаченою корупціонерами істерикою з метою збереження різних схем ухиляння від податків,

– написав Джангіров.

Компаній, які практикують "скручування" ПДВ не більше 10%, хоча збитки країні вони завдають просто колосальні, щомісяця бюджет країни фактично втрачає понад мільярд гривень. Саме з них, упевнений Джангіров, і "живе корумпована частина митарів, тих, яких Данило Гетьманцев позначив "усі ці податківці з чотириповерховими будинками у передмісті, рахунками за кордоном та автомобілями вартістю, що перевищує 10 їхніх річних зарплат".

Джангіров вважає, що головне питання полягає в тому, чи будуть вичищені схеми "скруток" разом з тими, хто їх кришував у податковій.

"Якщо залишаться на своїх посадах ті, що "кришують", то схеми через деякий час відновляться, як Фенікс з попелу", – упевнений експерт.