Ветеран АТО зі Львівщини став мільйонером "Лото-Забава"

На свій виграш у "Лото-Забава" український військовий, ветеран АТО Віталій Марич планує придбати будинок та авто.

За чеком на здійснення мрії він приїхав до студії лотереї у Київ із Львівщини.

"Під час передачі закреслив три лінії. Виграв мільйон. Спершу не повірив. З оточення в мене ніхто не грає, бо переважно молодь не вірить, що можна виграти. Але це насправді так. Можна виграти", – поділився мільйонер "Лото-Забава" Віталій Марич.

Утім, не лише грошовий приз гарантують гравцеві закреслені три лінії у білеті "Лото-Забава", а й безліч незабутніх емоцій. Оператор державних лотерей "М.С.Л." підготував для Віталія ексклюзивну подарункову програму "Два дні з життя мільйонера".

Не обійшлося також без лімузина, фотографа та безлічі розваг. Серед подарунків – персональна екскурсія унікальним 5D музеєм "Становлення української нації", який офіційно відкриється лише 3 серпня! Нині його аналогів немає у світі. А ексклюзивну приватну екскурсію провів мільйонеру сам засновник, автор багатьох успішних проектів, спрямованих на популяризацію української історії, культури та традицій – Валерій Галан.

"У нашому музеї ще екскурсій не було. 25 експозицій в нас є, в тих експозиціях 100 фігур. Там і птахи літають, і хмари рухаються, тут є звук, як військо шикується. Думаю, що буде мати гарні спогади, тут ще ніхто екскурсію не бачив і не чув", – розповів Валерій Галан.

"Не було впевненості в собі, що я можу виграти. Тому хочу побажати всім гравцям, щоб були впевнені у собі. Головне, щоб вірили", – сказав мільйонер "Лото-Забава" Віталій Марич.

У цей самий день, коли Віталій завітав до студії за чеком на 1 мільйон, гравець із Полтавщини зірвав джекпот у 3 мільйони гривень. Саме цей щасливчик став уже 335-м мільйонером за майже 20 років існування "Лото-Забава".