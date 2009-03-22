Стати мільйонером за короткий час - шанс - один з мільйона - але він таки є.

Відоме телевізійне шоу стартувало в Індії у 2000 році і одразу стало мега-популярним. Вісімнадцятирічний сирота Джамал мешкає у трущобах Мумбаі. Одного дня доля дарує йому шанс - юнак потрапляє у ефір і усіх вражає своїми знаннями. І ось вже омріяний головний приз у нього майже у кишені. Та Джамал не встигає дати відповідь на останнє запитання - прямо у студії його за підозрою у шахрайстві затримує поліція.На цьогорічній церемонії "Оскар"- стрічка отримала одразу 8 золотих статуеток. Серед них головні кіно-нагороди - кращий фільм, кращий адаптований сценарій, кращий монтаж та краща операторська робота.Режисер картини Денні Бойл. В основі фільму бестселер Вікас Сваруп. Бюджет фільму 15 мільйонів доларів. В українських кінотеатрах оскараносний "Мільйонер з трущоб" з 26 березня.