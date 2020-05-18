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Мінекономіки запустило платформу небезпечних товарів

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Мінекономіки сповіщатиме про небезпечні товари
Мінекономіки сповіщатиме про небезпечні товари / ua.depositphotos.com

Міністерство економічного розвитку запустило базу даних "Увага". Вона сповіщатиме про різну небезпечну нехарчову продукцію.

Користувачі самі зможуть перевірити на сайті, чи небезпечною є конкретна продукція, повідомляє Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

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Сайт бази "Увага" доступний за посиланням. Він має три категорії: для споживачів, бізнесу та органів контролю за ринком. База включає товари низки категорій:

  • дитячі товари;
  • будівельні вироби та матеріали;
  • промислові вироби та обладнання;
  • паливо;
  • медичні вироби;
  • мийні засоби;
  • електричні та електронні прилади;
  • піротехнічні вироби тощо.

Додаткові можливості бази

Сайт "Увага" також повідомлятиме користувачів про те, як безпечно купувати товари онлайн та що робити у разі, коли ви придбали продукцію, що входить до переліку небезпечної.

Також база даних інформуватиме, куди звертатися у разі порушення прав покупця, які документи потрібні для роботи на українському ринку та багато іншого.

"Увага" повинна спростити можливість звернутися до органів, що здійснюють контроль за ринком. Для можливості звернутися за допомогою чи порадою на сайті вказані контактні дані усіх таких органів.

Увага, база даних небезпечних товарів
Головна сторінка бази даних "Увага" / скриншот

Автор: Василь Денисюк
Теги: Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Новини України
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