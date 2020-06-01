В Києві правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст метро.

Інформацію про затримання мінера та постріли під час спецоперації повідомляють очевидці з місця події. Поліція підтвердила факт затримання.

Все на цю тему У Києві замінували міст Метро: чоловік погрожує його підірвати – фото, відео

Опубліковано і відео того, як спецпризначенці затримали чоловіка.

Відео затримання мінера мосту метро в Києві

Перед тим між мінером та поліцією відбулися перемовини. Повідомлялося, що він вимагав зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

За даними Ігоря Мосійчука, затриманим виявився 1988 року народження. Чоловік перебуває на обліку в психдиспансері