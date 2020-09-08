Віталія Ткаленка, який 1 червня заявив про мінування мосту Метро, визнали осудним та випустили з психоневрологічної лікарні. Тепер Ткаленко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Слідчий просив суд арештувати Ткаленка

Таке рішення ухвалив Дніпровський райсуд Києва ще 2 вересня. Про це мовиться в ухвалі суду.

Як це було Замінування мосту Метро у Києві: все, що відомо – фото, відео

Слідчий вніс клопотання про зміну запобіжного заходу і, за погодженням з прокурором, просив про арешт. Клопотання суд задовольнив частково.

Зараз немає підстав утримувати його в спеціалізованій установі з надання медичної допомоги. Кримінальне провадження щодо нього перебуває на завершальній стадії і найближчим часом буде направлене до суду для розгляду по суті,

– повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець в коментарі "Українській правді".

Що відомо про "мінування" мосту Метро Ткаленком: