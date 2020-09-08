"Мінера" мосту Метро визнали осудним і випустили з лікарні: деталі
Віталія Ткаленка, який 1 червня заявив про мінування мосту Метро, визнали осудним та випустили з психоневрологічної лікарні. Тепер Ткаленко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
Слідчий просив суд арештувати Ткаленка
Таке рішення ухвалив Дніпровський райсуд Києва ще 2 вересня. Про це мовиться в ухвалі суду.
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Слідчий вніс клопотання про зміну запобіжного заходу і, за погодженням з прокурором, просив про арешт. Клопотання суд задовольнив частково.
Зараз немає підстав утримувати його в спеціалізованій установі з надання медичної допомоги. Кримінальне провадження щодо нього перебуває на завершальній стадії і найближчим часом буде направлене до суду для розгляду по суті,
– повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець в коментарі "Українській правді".
Що відомо про "мінування" мосту Метро Ткаленком:
- 1 червня в обід чоловік на мосту Метро в Києві заявив, що в нього з собою вибухівка.
- Він погрожував підірвати міст. Однак чітких вимог так і не зумів висловити.
- Згодом його вдалося затримати. У спецоперації з затримання мінера взяли участь близько 300 поліцейських, майже 100 бійців Нацгвардії. До неї також залучили 2 річкових катери, 10 патрульних автомобілів та бронетехніку.
- Вибухівка, якою погрожував чоловік, виявилась муляжем. Зброї у мінера не було.
- Спочатку Віталію Ткаленку обрали запобіжний захід у вигляді арешту.
- Проте вже 5 червня його змінили – через психічний стан чоловіка. Ткаленка відправили до спеціалізованого психіатричного закладу.